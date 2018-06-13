Культура
Назван лучший мультфильм всех времен
Портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало полнометражное аниме "Могила светлячков" 1988 года, передает Lenta.ru.    

Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли "Могилу светлячков" одним из величайших фильмов о войне в истории. Такахата скончался в апреле 2018 года.

На втором месте оказался мультфильм "Головоломка" 2015 года про 11-летнюю школьницу и живущих в ее голове эмоции в виде мохнатых существ. Третья строчка досталась третьей части "Истории игрушек", релиз которой состоялся в 2010 году.

В топ-10 также попали аниме "Унесенные призраками", мультфильмы "Тайна Коко" и "ВАЛЛ-И", фэнтезийное аниме "Твое имя", фильм с анимационным главным персонажем "Приключения Паддингтона 2", японская лента "Мой сосед Тоторо" и мультик "Песнь моря".

Завершает рейтинг анимационная лента 1978 года "Опаснейшее путешествие" (в русском прокате вышла под названием "Уплывший корабль"), созданная по книге Ричарда Адамса"Обитатели холмов".

Советских и российских мультфильмов в списке не оказалось. По словам критиков, при создании перечня они учитывали отзывы о картинах и их популярность в интернете.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Так вершились судьбы миллионов
Мир можно изменить, если изменить людей
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
Тише едешь – дальше будешь
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Острота ума и спокойствие сердца
Мама не любит Интернет
Хотят и могут
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
В лидерах – «Актобе»
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Созвучие великих
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Общество , Культура , В мире
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Культура
Imanbek снялся в сериале
Культура
Познакомиться с образцами исконного казахского народного тв…
Культура
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубеж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]