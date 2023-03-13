Назван самый бедный регион Казахстана

За последний квартал прошлого года наивысшее значение уровня бедности отмечено в Туркестанской и Мангистауской областях.

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Самый высокий уровень бедности по Казахстану зарегистрирован в Туркестанской области. Об этом сообщили в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazpravda.kz.

За последний квартал прошлого года наивысшее значение уровня бедности отмечено в Туркестанской - 8,5% и Мангистауской - 8,1% областях.

При этом наименьшая доля казахстанцев, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, живут в столице. В Астане доля бедного населения составляет 2,1% в области Улытау - 2,2%. Для сравнения, доля населения с низкими доходами по республике – 5%.

По данным квартальной статистики, сохраняется разрыв между населением в городской и сельской местности, имеющим низкие доходы.

«На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства», - отмечает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам 4 квартала 2022 года составил 8,9%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.