Происшествия
Названа предварительная причина отравления мангистауских школьниц духами
Повышенное содержание эфирных масел в мусульманских духах могло стать причиной ухудшения самочувствия шести учениц школы им. А. Мендалыулы в селе Шетпе в Мангистауской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рабига Минибаева, передает Lada.kz.

Требование провести токсикологическую экспертизу мусульманских духов "Dalal" в департамент по защите прав потребителей поступило из прокуратуры региона. 

"После использования духов у детей началось головокружение и тошнота, их срочно доставили в районную больницу, где и была оказана первая медицинская помощь. Сейчас состояние шестиклассников улучшилось, их отпустили домой. Предварительная экспертиза показала – в составе духов превышено содержание эфирных масел. Скорее всего, это и могло вызвать у детей ухудшение самочувствия. Расследование продолжается, наши сотрудники проверяют духи на предмет сертификации. Любой продукт должен быть сертифицирован. Хозяин магазина, где девочки купили духи, не смог предоставить нам эти документы", – сказала Рабига Минибаева.

Напомним, что 17 октября шесть школьниц попали в больницу после использования шариковых духов. Дети купили в магазине косметические средства (мусульманские), воспользовались ими на уроке, после чего у них началось головокружение, судороги.

Заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева призвала директоров школ региона запретить ученикам приносить на занятия косметику неизвестного происхождения.

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