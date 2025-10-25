Накануне Дня Республики в регионе подвели итоги областного конкурса «Үлгілі елді мекен» и провели масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан». В областном центре вместе с трудовыми коллективами, представителями госорганов, депутатами, волонтерами и молодежью в экомероприятии принял участие аким области Бейбит Исабаев, о чем сообщила его пресс‑служба.
