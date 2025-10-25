Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Накануне Дня Республики в регионе подвели итоги областного конкурса «Үлгілі елді мекен» и провели масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан». В областном центре вместе с трудовыми коллективами, представителями гос­органов, депутатами, волонтерами и молодежью в экомероприятии принял участие аким области Бейбит Исабаев, о чем сообщила его пресс‑служба.

Лидером областного рейтинга в номинации «Үлгілі аудан орталығы» стал город Саркан. Второе место занял поселок Жаркент, третье – село Сарыозек. В номинации «Үлгілі ауыл» первое место присвоено селу Кальпе Каратальского района, второе – селу Жарлыозек Коксуского района, третье место разделили села Алдабергенов (Ескельдинский) и Актубек (Алакольский районы). В категории «Үлгілі аула» отметили жителей домов № 25 и 27 микрорайона Жулдыз города Талдыкоргана и дома № 11 по улице Женис в Текели.

Награждение победителей – лишь часть программы мероприятия, затем участники отправились на субботник. В сквере у областной инфекционной больницы было высажено 500 молодых елей и катальп. По данным акимата, всего по области за день высадили 9 430 саженцев.

– Мы вместе с друзьями приняли участие в посадке деревьев, – рассказал представитель активной молодежи Нурасыл Молдабеков. – Забота об окружающей среде, сохранение чистоты и порядка – это задача всего общества, ведь окружающий нас мир – наш общий дом.

– С раннего утра я пришла на субботник со своим младшим семилетним сыном, чтобы наглядным примером приучать его к труду. Он посадил свое первое дерево и, думаю, запомнит это, будет всегда беречь родную землю, – говорила жительница Талдыкоргана Маржан Гылымбеккызы.

Аким Сарканского района Амантай Орынбеков сообщил, что с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» в районном центре высажено больше тысячи деревьев, убрано около тысячи кубов мусора. Победа накладывает на Саркан двойную ответственность – здесь обещали продолжать работу по благоустройству.

Заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев подвел итоги и напомнил о масштабах работы. По его словам, в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» в регио­не проходят еженедельные мероприятия «Таза бейсенбі», коллективы предприятий и организаций приводят в порядок прилегающие территории, проводят уборку и озеленение. Раз в две недели организуются субботники по очистке парков, скверов и дворов. План областного озеленения на год – 120 тыс. деревьев, в весенний период уже высажено 56 тыс.

Реализация инициативы «Таза Қазақстан» в регионе – это не только посадка деревьев и кустарников, уборка мусора, но и комплекс работ по благоустройству: ремонт кровель и дворов, установка уличного освещения, обустройство детских игровых и спортивных площадок. По информации областного акимата, в ближайшие месяцы акцент будет сделан на комплексном подходе к созданию комфортной среды в малых городах и селах. Двумя ключевыми элементами здесь станут регулярный общественный контроль и участие местного бизнес‑сообщества.

