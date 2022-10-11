Фото: primeminister.kz
Правительство
Названы министерства и регионы с самым крупным неосвоением бюджета
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр финансов – заместитель премьер-министра Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК назвал министерства с наибольшим неосвоением бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Расходы государственного бюджета исполнены на 96,2%, республиканского – на 96,3%, местных бюджетов – на 97,9%.
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге. Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге – экономия. Не освоено 485 млрд тенге", – заявил Ерулан Жамаубаев. 

Он отметил, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта.

"Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг", – дополнил глава Минфина. 

По его словам, расходы местных бюджетов составили 7,2 трлн тенге. Не исполнено 155 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,4 трлн тенге.

"На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. Из них освоено 100%. Экономия – 7,7 млрд тенге, не освоено 39 млрд тенге, перевыполнено 47 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане", – уточнил министр. 

Глава ведомства добавил, что основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

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