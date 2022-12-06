Названы предварительные причины смерти сотрудника ТЭЦ Экибастуза

По предварительным данным, смерть произошла вследствие семейной ссоры, и не связана со служебной деятельностью погибшего.

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В Департаменте полиции Павлодарской области озвучили предварительные причины смерти сотрудника ТЭЦ Экибастуза, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Управление полиции Экибастуза проводит расследование.

"Тело 33-летнего мужчины обнаружено в личной автомашине с работающим двигателем в одном из гаражей Экибастуза. Мы предварительно установили обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть произошла вследствие семейной ссоры, и не связана со служебной деятельностью погибшего. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Ранее сообщалось, что в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных было установлено, что это действительно сотрудник станции.