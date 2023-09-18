Названы регионы-лидеры по строительству нового жилья в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Порядка 10 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в РК за прошедшие 8 месяцев в рамках реализации госпрограмм и поручений главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: Kazpravda.kz и primeminister.kz

Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 65% к годовому плану текущего года, который составляет 15,3 млн квадратных метров.

В целом по республике построены 86 616 жилищ, из них 22 368 – индивидуальные жилые дома. Инвестиции в жилищное строительство за отчетный период составили 1,7 трлн тенге, что выше на 1,5% показателей 2022 года.

Объемы ввода нового жилья увеличились практически во всех регионах: Улытауская область – 156,7%, Абайская – 128%, Алматинская – 103,5%, Жетысуская – 106,8%, Павлодарская – 115,8%, Акмолинская – 103,2%, Туркестанская – 108,1%, Восточно-Казахстанская – 107,2%, Костанайская – 103,6%, Северо-Казахстанская – 105,1%, Кызылординская – 119,8%, Актюбинская – 102,2%, Жамбылская – 101,2%, Западно-Казахстанская – 100,2% области, города Шымкент – 119,4%, Алматы – 122,5%, Астана – 139,5%. Более сдержанные показатели отмечаются в Карагандинской (99%), Мангистауской (96,3%) и Атырауской (73,3%) областях.

Стоит отметить, что в рамках утвержденной по поручению главы государства Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы в Казахстане за счет всех источников финансирования планируется построить 111 млн квадратных метров жилья:

в 2023 г. – 15,3 млн квадратных метров;

в 2024 г. – 15,5 млн квадратных метров;

в 2025 г. – 15,7 млн квадратных метров;

в 2026 г. – 15,9 млн квадратных метров;

в 2027 г. – 16,1 млн квадратных метров;

в 2028 г. – 16,3 млн квадратных метров;

в 2029 г. – 16,5 млн квадратных метров.

#регионы #статистика #Правительство #жилье #строительство

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