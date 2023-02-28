Названы регионы Казахстана с самой высокой заболеваемостью онкологией

Здравоохранение
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По данным Минздрава, на первом месте по онкологии находятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В этих регионах чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы из-за экологических факторов.

Фото: Kazpravda.kz

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства РК назвала регионы, где чаще всего фиксируют заболеваемость онкологией, передает корреспондент Kazpravda.kz

Глава Минздрава озвучила ранжирование регионов Казахстана по основным онкологическим показателям: заболеваемость, смертность, ранняя диагностика (0-I ст.), визуальная запущенность (III-IV ст.), 5-летняя выживаемость.

"По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области, где 3 из 5 показателей хуже республиканских", – сказала Гиният.

Главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова отметила, что на первом месте по онкологии находятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В этих регионах чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы из-за экологических факторов.

"Например, в Северо-Казахстанской области население более стабильное и более пожилое. В регионе рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане - это Усть-Каменогорск и Семей - там много предприятий, легкой и тяжелой промышленности. В Абайской области был ядерный полигон, он уже закрыт, но там до сих пор продолжаются наследственные заболевания, вызванные испытанием ядерного оружия. И Алматы, за счет урбанизации. Город сейчас находится на пятом месте по заболеваемости раком", – заключила Кайдарова. 

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