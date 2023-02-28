Названы регионы Казахстана с самой высокой заболеваемостью онкологией

По данным Минздрава, на первом месте по онкологии находятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В этих регионах чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы из-за экологических факторов.
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства РК назвала регионы, где чаще всего фиксируют заболеваемость онкологией, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Глава Минздрава озвучила ранжирование регионов Казахстана по основным онкологическим показателям: заболеваемость, смертность, ранняя диагностика (0-I ст.), визуальная запущенность (III-IV ст.), 5-летняя выживаемость.
"По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области, где 3 из 5 показателей хуже республиканских", – сказала Гиният.
Главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова отметила, что на первом месте по онкологии находятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В этих регионах чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы из-за экологических факторов.
"Например, в Северо-Казахстанской области население более стабильное и более пожилое. В регионе рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане - это Усть-Каменогорск и Семей - там много предприятий, легкой и тяжелой промышленности. В Абайской области был ядерный полигон, он уже закрыт, но там до сих пор продолжаются наследственные заболевания, вызванные испытанием ядерного оружия. И Алматы, за счет урбанизации. Город сейчас находится на пятом месте по заболеваемости раком", – заключила Кайдарова.