Названы сроки выхода акционеров из АО “Арселор Миттал Темиртау”

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Сенатор Серик Шайдаров попросил главу Минпромышленности рассказать, какие действуют механизмы и условия по выходу акционеров АО «Арселор Миттал Темиртау».

«Как в целом идут переговоры, какой долг АМТ имеется в настоящее время перед банками и третьими лицами, какие требования будут предъявлены к новому инвестору», - спросил депутат.

По информации Каната Шарлапаева, в настоящее время из тех договоренностей, которые достигнуты, стороны пришли к договоренности о полном выходе АМТ из состава акционеров.

«Мы договорились о том, что мы будем идти к этому процессу достаточно быстро, и планируем завершить его к концу этого месяца. Но согласно международным правилам, пока сделка официально не оформлена и не закрыта, мы не имеем права объявлять ее условия, потому что акционеры АМТ – это публичная компания, которая торгуется на рынке и эту информацию будем раскрывать только после подписания формальных юридических документов. Мы связаны ограничениями по конфиденциальности той информации, которую АМТ предоставляет. Но в целом, та работа, которая велась правительством, все таки, она привела к тому, что мы достигли предварительной договоренности и АМТ принял решение выйти из Казахстана и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость этого предприятия. Это единственный металлургический комбинат Центральной Азии, 32 тысячи человек работает и наша основная задача в переходный период - сосредоточиться на том, чтобы это предприятие устойчиво работало и не остановилось. Вы знаете, что если коксующая батарея остановится, то заново растапливать домну тяжело. Сейчас наши усилия – это довести до конца юридическую работу по выходу АМТ из состава акционеров и обеспечить именно долгосрочную устойчивость этого предприятия и к моменту выхода не наломать дров, чтобы не потерять рабочие места и чтобы Казахстан получил устойчиво работающее предприятие после выхода АМТ из состава акционеров», - рассказал министр.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, в свою очередь, поинтересовался, какие требования будут предъявлены к новому инвестору. По словам Каната Шарлапаева, сегодня предприятие остро нуждается в инвестициях в промышленную безопасность.