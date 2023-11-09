Названы сроки выхода акционеров из АО “Арселор Миттал Темиртау”

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената, прокомментировал текущую ситуацию с выходом нынешних акционеров из состава АО «Арселор Миттал Темиртау», передает корреспондент Kazpravda.kz
Сенатор Серик Шайдаров попросил главу Минпромышленности рассказать, какие действуют механизмы и условия по выходу акционеров АО «Арселор Миттал Темиртау».
«Как в целом идут переговоры, какой долг АМТ имеется в настоящее время перед банками и третьими лицами, какие требования будут предъявлены к новому инвестору», - спросил депутат.
По информации Каната Шарлапаева, в настоящее время из тех договоренностей, которые достигнуты, стороны пришли к договоренности о полном выходе АМТ из состава акционеров.
«Мы договорились о том, что мы будем идти к этому процессу достаточно быстро, и планируем завершить его к концу этого месяца. Но согласно международным правилам, пока сделка официально не оформлена и не закрыта, мы не имеем права объявлять ее условия, потому что акционеры АМТ – это публичная компания, которая торгуется на рынке и эту информацию будем раскрывать только после подписания формальных юридических документов. Мы связаны ограничениями по конфиденциальности той информации, которую АМТ предоставляет. Но в целом, та работа, которая велась правительством, все таки, она привела к тому, что мы достигли предварительной договоренности и АМТ принял решение выйти из Казахстана и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость этого предприятия. Это единственный металлургический комбинат Центральной Азии, 32 тысячи человек работает и наша основная задача в переходный период - сосредоточиться на том, чтобы это предприятие устойчиво работало и не остановилось. Вы знаете, что если коксующая батарея остановится, то заново растапливать домну тяжело. Сейчас наши усилия – это довести до конца юридическую работу по выходу АМТ из состава акционеров и обеспечить именно долгосрочную устойчивость этого предприятия и к моменту выхода не наломать дров, чтобы не потерять рабочие места и чтобы Казахстан получил устойчиво работающее предприятие после выхода АМТ из состава акционеров», - рассказал министр.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев, в свою очередь, поинтересовался, какие требования будут предъявлены к новому инвестору. По словам Каната Шарлапаева, сегодня предприятие остро нуждается в инвестициях в промышленную безопасность.
«И как уже ранее озвучивало правительство, в среднесрочной перспективе для расширения линейки производства, для увеличения мощности производства – 3,2 млн тонн стали производит сегодня АМТ, есть потенциал довести до 4,5-4,8 млн тонн стали. Первое – мы будем требовать инвестиции в промышленную безопасность и второе – взятие обязательства по расширению производства и увеличению мощностей до того уровня, на котором он работал в прежние годы. И объем таких инвестиций мы сейчас оцениваем в среднесрочной перспективе в размере 3 млрд долларов. На первое время понадобится порядка 1 миллиарда долларов для того, чтобы наращивать производство и повышать производственную безопасность», - сказал министр промышленности и строительства.