Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году

В столице стартовала кампания по подготовке к турниру, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Подробности предстоящего спортивного события на презентации в столице рассказали организаторы.

Презентация стала официальным стартом международной кампании по подготовке Казахстана к проведению мирового первенства под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Мероприятие объединило представителей государственных органов, международных и казахстанских СМИ, спортивного сообщества, бизнеса, туристической отрасли, партнеров и креативной индустрии.

«Сегодня проходит официальная презентация флага Международной Федерации настольного тенниса. 10 мая в Лондоне завершился командный чемпионат мира, по итогам которого состоялась торжественная церемония передачи флага. Это традиционное мероприятие, ежегодное, когда одна страна-хозяйка чемпионата мира передает эстафету проведения чемпионатов мира следующей стране-хозяйке», — рассказал директор оргкомитета при Федерации настольного тенниса Казахстана Дильмар Жумадилов.

По его словам, в Астану приедут около 1200 человек из числа спортсменов, представителей международной федерации, тренеров и национальных команд.

Официальная часть мероприятия открылась музыкальным этно-номером, подчеркнувшим культурную идентичность Казахстана и символичность проведения чемпионата мира в сердце Евразии.

Одним из центральных моментов церемонии стал торжественный вынос официального флага ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027.

Еще один блок презентации был посвящен развитию международного партнерства и вовлечению бизнеса в проект Astana 2027. Гостям были представлены направления работы с туроператорами и спонсорами, а также анонсированы различные международные и республиканские конкурсы по разработке официального маскота чемпионата, сувенирной и имиджевой продукции.

Отдельное внимание было уделено значимости чемпионата мира в Астане для международного имиджа Казахстана. Ожидается, что мировое первенство объединит сильнейших спортсменов планеты, официальные делегации, тысячи болельщиков и представителей мировых СМИ, став одним из крупнейших международных спортивных событий в истории страны.

На презентации старший тренер города Астана по настольному теннису Алия Жанпеисова поделилась мнением по поводу предстоящего спортивного первенства.

«Для нас большая честь принять эстафету мирового настольного тенниса. Флаг чемпионата мира официально прибыл к нам из Лондона. Готовы достойно представить нашу страну, создать высокий уровень организации и подарить спортсменам и болельщикам настоящий праздник настольного тенниса. Наши спортсмены на чемпионате мира показали очень хороший результат, включая капитана команды и первую ракетку страны Кирилла Герасименко. Настольный теннис развивается у нас стремительно, сегодня практически в каждом регионе построен центр настольного тенниса, что способствует развитию спорта», — сообщила Алия Жанпеисова.

ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027 пройдет в столице Казахстана с 22 по 30 мая 2027 года и станет первым чемпионатом мира по настольному теннису, который состоится на территории стран Центральной Азии.