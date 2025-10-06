«Не акция, а стиль жизни: road-эстафета Taza Qazaqstan формирует экологическое мышление

«Таза Қазақстан» – это не субботник и не разовая кампания. Это стиль жизни, о котором неоднократно говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это национальная идеология, в которой природа, история и гражданская ответственность становятся единым целым

Фото: Нурдаулет Болысбек

Эстафета «Taza Qazaqstan» молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» собрала 3 тысячи молодых людей и доказала: «зелёное мышление» в Казахстане стало реальностью,  сообщает Kazpravda.kz  

Из Алматы в путь выдвинулась передовая группа из двухсот активистов «Жастар Рухы». Они прошли 1121 километр вдоль автомагистрали «Алматы-Кызылорда» и стали стержнем всей эстафеты

В каждой области к ним присоединялись новые участники –  студенты, жители близлежащих сёл и городов. Поддержка приходила буквально с дороги: водители останавливались, интересовались акцией, многие выходили из машин и на время становились частью эстафеты.

Благодаря этому «Taza Qazaqstan» превратилась в масштабный караван единомышленников, и в итоге за неделю в эстафете приняли участие свыше 3 тысяч человек, собравших около 150 тонн мусора. Все отходы сортировались, бумага, стекло и пластик отдельно направлялись на переработку, а сама эстафета превратилась в урок патриотического экологического сознания.

«Эта неделя показала, что мы способны не только очищать улицы и дороги, но и изменить саму культуру, сам образ мышления общества. Мы каждую неделю выходим на акцию «Таза бейсенбі», защищаем памятники от вандалов, проводим иные экологические мероприятия и теперь объединили все эти усилия в масштабную эстафету. «Зелёное мышление» – это не лозунг, а реальность, и именно молодёжь должна быть первой, кто сделает его нормой жизни. Мы доказали, что Казахстан готов к этому шагу», – говорит председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова.

Но речь шла не только о чистоте дорог. Участники обратили внимание на сакральные памятники: средневековый комплекс Ақыртас, мемориальный комплекс «Тұлғалар тұғыры», монумент «Бірлік», памятник трём биям на горе Ордабасы, древнее городище Сауран и другие. Эти объекты были очищены и благоустроены в рамках акции «Вандализмге жол жоқ!». 

Летом прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал специальный закон, который ужесточил ответственность за акты вандализма. Его разработали депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT». Документ стал прямым ответом на общественный запрос: петицию против вандализма, инициированную активистами, поддержали тысячи граждан и молодёжное крыло «Жастар Рухы».

Каждый день начинался с зарядки в рамках проекта «Чемпиондық рух», где спортивные мастер-классы для молодежи проводили известные чемпионы мира по самбо, боксу и другим видам спорта, показывая, что сила и энергия идут рука об руку с экологической ответственностью. Завершали дни экоактивити – концерты и акции в парках, где собирали макулатуру, стеклотару и пластик для переработки. Экология здесь воспринималась не как обязанность, а как часть современной культуры, объединяющей спорт, музыку и осознанный выбор.

Кроме членов партии «AMANAT» и активистов молодежного крыла «Жастар Рухы» к road-эстафете проявили интерес общественные деятели, студенты, бизнес-сообщество и местные жители.

«О мероприятии я узнала случайно, из социальных сетей. Приятно, что не только людей старшего поколения волнуют проблемы экологии, но и молодежи здесь много», – говорит жительница Шымкента Бибигуль Кайназарова.

В разных сельских населенных пунктах прошли встречи с молодежью. Экоактивист Диас Талғатұлы и руководитель «Центра экологического развития общества» Танир Ясса говорили с ребятами о личной ответственности каждого и о том, что экология сегодня – это не вопрос разового субботника, а часть общей национальной задачи. 

Важной частью эстафеты стали встречи с молодежью в сельских районах, где обсуждались проблемы образования, трудоустройства, качественной связи и досуга. Параллельно депутаты Мажилиса, члены фракции «AMANAT» Мурат Абенов, Жаркынбек Амантай, Мукаш Искандиров и Мархабат Жайымбетов провели приёмы граждан в разных регионах, выслушав обращения о чистой воде, дорогах, медицине и социальных вопросах. Каждое обращение станет частью их парламентской работы, ведь системный подход партии заключается не только в акциях, но и в постоянном контроле и решении проблем на местах.

Так, во время общественного приёма в селе Шиели Кызылординской области местный житель поднял вопрос о необходимости возрождения программы арендного жилья с правом выкупа в сельской местности. По его словам, в отличие от городов, где стоимость квартир достигает 30 миллионов тенге и более и первоначальный взнос составляет около 20 процентов,  в сёлах жильё значительно дешевле. Если бы государство предоставило молодёжи возможность приобретать дома в сёлах с минимальным первоначальным взносом, это стало бы стимулом для закрепления кадров на местах и позволило бы развивать сельское хозяйство. Мажилисмен Мурат Абенов поддержал инициативу.

«Предложение действительно заслуживает внимания. Сегодня государственные ресурсы в основном направляются в Астану и Алматы, в то время как в регионах ощущается нехватка молодых специалистов. Если в городе сохранить стандартные условия – 20% первоначального взноса, а в селе снизить его до 1-2%, это станет реальным стимулом для молодёжи оставаться в сельской местности. Такой подход позволит укрепить регионы, развивать сельское хозяйство и создавать новые рабочие места. Я обязательно озвучу эту идею на уровне Правительства», – сказал он.

Эстафета «Taza Qazaqstan» стала подтверждением поручений Президента и доказала: эстафета – это не эпизодический субботник, а новое национальное движение, в котором чистота дорог и защита памятников, спортивный дух и забота о будущем сливаются в единый стиль жизни.


 

