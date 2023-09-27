Не быть цыпленку табака?..

Общество
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Флора Левина

В области Абай наблюдается удорожание продукции местных птицефабрик.

фото из архива "КП"

А все из-за недополученных государственных субсидий – это главная причина повышения цен на курятину. Причем данный вид продовольствия дорожает с каждым днем.

Представители двух крупнейших птицефабрик региона были вынуждены обратиться в областную палату предпринимателей. Общая сумма невыплаченных им субсидий на сегодня составляет свыше 500 млн тенге.

– До 70% от общего показателя производства мяса птицы в Семее даем мы – две птицефаб­рики – ТОО «Восток Бройлер» и «Прииртышская бройлерная птицефабрика», обеспечивая работой около тысячи человек. Наша годовая производственная мощность составляет 17 тысяч тонн. Но из-за отсутствия субсидий сейчас в обороте денег нет совсем, и мы не можем противостоять ввозу дешевого куриного мяса из России, Украины, США, – сетует директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев.

Какова его питательная ценность, никто не знает, однако население покупает именно завозное, потому что оно дешевле...

– Мы писали письма в управления сельского хозяйства области Абай, Восточно-Казахстанской области, в Министерство финансов, – продолжает руководитель. – Фабрики недополучили 160 миллионов тенге субсидий в 2021 году. Пытались их вытребовать через суд... В нынешнем году также не получили субсидии в размере 444 миллионов тенге от области Абай. Восьмой месяц уже ждем.

Как уверяют руководители птицефабрик, они неоднократно обращались в адрес управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области (в которую некогда входил регион Семея) с просьбой решить вопрос о выделении дополнительного бюджета для выплаты недополученных сумм субсидий. Однако проблема не нашла своего решения. А из Министерства финансов пришел ответ, из которого следует, что «в соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства порядок предос­тавления бюджетных субсидий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год».

– На основании постановления № 51 акимата области Абай от 14.03.2023 года, направленного на удешевление стоимости производства мяса птицы, было предусмотрено 712 миллионов тенге. Тем не менее 557 миллио­нов тенге из выделенных на нынешний год средств ушло на оплату резервных заявок 2022 года. На нынешние же заявки осталось 154 миллиона тенге. Акимат области Абай нап­равил письмо в Министерство сельского хозяйства с бюджетной заявкой на дополнительную потребность в субсидиях, запросив 900 миллионов тенге, – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя Премь­ер-министра Романа Скляра от 22 июля 2022 года акиматам Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей было поручено обеспечить выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям вновь образованных областей до конца 2022 года. Однако меры по распределению средств со стороны акимата теперь уже соседней – Восточно-Казахстанской – области так и не были приняты.

– Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области вынес постановление, обязывающее местное управление сельского хозяйства принять заявки двух птицефабрик на субсидирование проданного мяса птицы в период с 20 июля по 23 сентября 2021 года. Но исполнение решения суда входит в компетенцию управления сельского хозяйства Восточного Казахстана, – разводит руками заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев.

Директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев сообщил, что прокуратуре облас­ти Абай региональной палатой предпринимателей рекомендовано внести акт прокурорского надзора.

Ну а пока птицеводы ломают головы, как сдержать цены на куриное мясо, не потерять покупателей и не оставить без работы тысячи людей. По мнению руководителя ТОО, это вполне может случиться из-за постоянного роста цен на сырье для производства комбикормов и хронического недополучения положенных государственных субсидий.

#цены #область Абай #птицефабрика #куры

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