Не быть цыпленку табака?.. Общество 27 сентября 2023 г. 3:30 6 Флора Левина В области Абай наблюдается удорожание продукции местных птицефабрик. фото из архива "КП" А все из-за недополученных государственных субсидий – это главная причина повышения цен на курятину. Причем данный вид продовольствия дорожает с каждым днем. Представители двух крупнейших птицефабрик региона были вынуждены обратиться в областную палату предпринимателей. Общая сумма невыплаченных им субсидий на сегодня составляет свыше 500 млн тенге. – До 70% от общего показателя производства мяса птицы в Семее даем мы – две птицефабрики – ТОО «Восток Бройлер» и «Прииртышская бройлерная птицефабрика», обеспечивая работой около тысячи человек. Наша годовая производственная мощность составляет 17 тысяч тонн. Но из-за отсутствия субсидий сейчас в обороте денег нет совсем, и мы не можем противостоять ввозу дешевого куриного мяса из России, Украины, США, – сетует директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев. Какова его питательная ценность, никто не знает, однако население покупает именно завозное, потому что оно дешевле... – Мы писали письма в управления сельского хозяйства области Абай, Восточно-Казахстанской области, в Министерство финансов, – продолжает руководитель. – Фабрики недополучили 160 миллионов тенге субсидий в 2021 году. Пытались их вытребовать через суд... В нынешнем году также не получили субсидии в размере 444 миллионов тенге от области Абай. Восьмой месяц уже ждем. Как уверяют руководители птицефабрик, они неоднократно обращались в адрес управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области (в которую некогда входил регион Семея) с просьбой решить вопрос о выделении дополнительного бюджета для выплаты недополученных сумм субсидий. Однако проблема не нашла своего решения. А из Министерства финансов пришел ответ, из которого следует, что «в соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства порядок предоставления бюджетных субсидий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год». – На основании постановления № 51 акимата области Абай от 14.03.2023 года, направленного на удешевление стоимости производства мяса птицы, было предусмотрено 712 миллионов тенге. Тем не менее 557 миллионов тенге из выделенных на нынешний год средств ушло на оплату резервных заявок 2022 года. На нынешние же заявки осталось 154 миллиона тенге. Акимат области Абай направил письмо в Министерство сельского хозяйства с бюджетной заявкой на дополнительную потребность в субсидиях, запросив 900 миллионов тенге, – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев. В соответствии с протоколом совещания у заместителя Премьер-министра Романа Скляра от 22 июля 2022 года акиматам Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей было поручено обеспечить выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям вновь образованных областей до конца 2022 года. Однако меры по распределению средств со стороны акимата теперь уже соседней – Восточно-Казахстанской – области так и не были приняты. – Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области вынес постановление, обязывающее местное управление сельского хозяйства принять заявки двух птицефабрик на субсидирование проданного мяса птицы в период с 20 июля по 23 сентября 2021 года. Но исполнение решения суда входит в компетенцию управления сельского хозяйства Восточного Казахстана, – разводит руками заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев. Директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев сообщил, что прокуратуре области Абай региональной палатой предпринимателей рекомендовано внести акт прокурорского надзора. Ну а пока птицеводы ломают головы, как сдержать цены на куриное мясо, не потерять покупателей и не оставить без работы тысячи людей. По мнению руководителя ТОО, это вполне может случиться из-за постоянного роста цен на сырье для производства комбикормов и хронического недополучения положенных государственных субсидий. #цены #область Абай #птицефабрика #куры