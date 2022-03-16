Не должны скрывать правду

Не могу остаться в стороне от волнующей всех ситуации в Украине и отмолчаться.

Хочу сказать сразу, что позиция нашей страны, озвученная Главой государства Касым-Жомартом ­Токаевым, понятна всем и единодушно поддерживается подавляющим большинством казахстанцев. Отрадно, что выверенная и грамотная реакция Казахстана импонирует практически всему мировому сообществу. Это свидетельствует о правильности курса республики.

Нам одинаково близки и Россия, и Украина. В достаточной степени понятны их позиции. Я против ущемления чьих-либо прав и свобод. Как и абсолютное большинство населения планеты не приемлю фашизм и геноцид в любых формах и проявлениях. Мне, как и всем нормальным людям, видится необходимым, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров и все проблемы решали мирным путем.

У нас в памяти еще живы венгерские события 1956 года, чехословацкие 1968 года, война в Афганистане с вводом советских войск, сменой руководства этих стран. И что получилось в результате? Ничего. Были кратковременные победы с оккупацией территорий, захватом столиц, сменой руководства и назначением угодных правительств. Виктории эти были пирровыми, оказавшись не только бесполезными, но и губительными как для населения этих стран, так и для победителя.

Война в Афганистане стала триггером последующего развала могущественной мировой державы – СССР. Можно вспомнить пламенного революционера Че Гевару, пытавшегося экспортировать идеи коммунизма в Латинскую Америку. Мы являемся очевидцами безрезультатных акций военного вмешательства США в Ирак и другие страны...

Какой вывод напрашивается? По моему мнению, нельзя экспортировать с помощью штыков и войск какие-либо идеи в другие страны или насильственно устанавливать там свой порядок. Как говорится, нельзя в чужой монастырь лезть со своим уставом. Есть эволюционное развитие общества и каждой страны в отдельности. Невозможно нарушить ход истории и природу человечества. СССР пытался в течение 70 лет сформировать советский тип человека, но людская природа взяла верх: как всегда, холодильник победил телевизор.

Катастрофа в Украине может развиваться по нескольким сценариям, самым тяжелым из которых, на мой взгляд, будет перерастание конфликта в затяжную «окопную» войну. Учитывая количество и качество современной техники, сосре­доточенной на данном театре военных действий, можно с печалью предполагать значительные людские потери и весомый материальный урон для обеих сторон.

И с Россией, и с Украиной мы связаны экономически, геополитически, исторически, кровным людским родством, в конце концов. Нам практически невозможно принять какую-либо из сторон конфликта или дистанцироваться от него, сделав вид, что нас это не касается.

Накануне 8 Марта в городах ­Казахстана прошли митинги против войны. Люди собрались, высказали свое мнение. Это хорошо, это правильно, но, думаю, одними митингами делу не поможешь.

Не сомневаюсь, Казахстан, известный своей миролюбивой политикой добрососедства и сотрудничества, сохранивший дружеские отношения и с Россией, и с Украи­ной, сделает все, что от него зави­сит, для мирного решения проб­лемы.

Чтобы наши усилия были эффективными, мы должны быть точно и достоверно информированы о происходящих событиях, их причинах и масштабах. Бисмарк говорил, что нигде не врут так, как на войне и на охоте. Следовательно, данные, поступающие из того или иного лагеря, требуют критическо­го взгляда.

Ситуация усугубляется активным размещением в социальных сетях значительного массива излишне эмоциональной, не до конца проверенной информации. Умело вброшенные фейки мгновенно постятся подписчиками, и дезинформация начинает свое «триумфальное» шествие, обрастая массой комментариев. Лайки в наше время собирают и на трагедии военного противостояния...

К тому же, на мой взгляд, руководство страны не всегда получает полный объем информации от соответствующих служб, и об этом свидетельствуют январские события в нашей стране. Говорить и докладывать нужно то, что существует объективно, а не то, что хочет услышать начальство.

Словом, у нас (и по-человечески, и по политическим соображениям) нет иного выбора, кроме миротвор­ческой миссии. И для этого, думаю, нам самим следует стать привлекательными, надежными партнерами. А над этим всем еще работать и работать.

Верю, что мою позицию разделяют все казахстанцы.