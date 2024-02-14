Не город – каток

В понедельник утром на термометрах было ниже 20 градусов мороза. Начавшийся вечером снег к середине ночи перешел в дождь. Во вторник резкое потепление превратило дороги, тротуа­ры и дворы Уральска в стекло. Да так, что пришлось приостановить движение общественного транспорта. Не рискнули возить людей по таким дорогам и большинство таксистов. Уральцы не знали, как добраться на работу и учебу.

Автобусы начали выходить на марш­руты в 10.30. Только к 11.30 полностью нормализовалась работа общественного транспорта. К этому времени коммунальным службам города пришлось в третий раз обрабатывать дороги от гололеда.

Как отчитались в горакимате, с ночи работают 16 единиц спецтехники, дополнительно задействованы четыре мобильные бригады. За первую половину суток израсходовано 1 650 тонн песчано-соляной смеси.

На 14.30 13 февраля, по сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, в связи с ухудшением погодных условий в регионе было закрыто 17 участков автодорог, из них семь – республиканского и десять – областного значения.