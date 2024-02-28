Не хотим назад, в 90-е!

Вот и карагандинцам представилась возможность озвучить свои аргументы «за» и «против» строительства атомной электростанции в Казахстане: областной общественный совет организовал слушания, на которых выступили отраслевые эксперты. Дали слово и публике.

Надо сказать, на встречу пришло много известных в Караганде людей: активистов-общественников, депутатов, партийцев, экологов... Они напомнили собравшимся, что потенциальным местом дислокации будущей АЭС выбран поселок Улкен Алматинской области, расположенный на побережье озера Балхаш. А вот появится ли сама станция, зависит от позиции каждого жителя республики.

– 1 сентября 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что в Казахстане будет проводиться референдум по вопросу, не связанному с Конституцией. Нам, гражданам, предстоит принять решение о том, быть в республике АЭС или нет, – напомнил эксперт по международному экологическому праву Вадим Ни.

Эксперт добавил, что срок проведения республиканского референдума еще не определен. По мнению Вадима Ни, Глава государства подпишет соответствующий указ, скорее всего, после Первого саммита по атомной энергетике, который будет проходить в Брюсселе 21 и 22 марта.

Своим мнением с карагандинцами поделился председатель правления Палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов Казахстана Марат Есекин. Он сделал акцент на дефиците электроэнергии в стране.

– Помните, как в 90-е годы у нас практиковали «веерные» отключения? – задал вопрос спикер, обращаясь к аудитории. – Хотите, чтобы опять по вечерам гас свет и мы по несколько часов сидели в темноте? А ведь так будет! Уже сейчас Казахстан закупает полторы тысячи мегаватт электро­энергии. А через пять лет будет покупать до пяти тысяч! Есть соответствующие расчеты.

Марат Есекин убежден, что АЭС поможет Казахстану избежать энергетического кризиса. Да, можно пойти другим путем – активнее развивать возобновляе­мые источники энергии. Однако по сравнению с привычными для нас угольными электростанциями, которые работают круглые сутки, они малоэффективны.

– Пять лет назад у нас в Сарани построили солнечную электростанцию на 100 мегаватт. Она в лучшем случае вырабатывает 10–15 мегаватт, и то – в солнечные часы! – заявил Марат Есекин. – А утром, вечером и ночью – ноль! Такая же ситуация и с ветряными генераторами. Когда ветер сильный, их даже приходится блокировать. Когда штиль, выработки электроэнергии нет вообще. А у нас энергетика пиковой мощнос­ти. Когда люди вечером приходят домой и включают приборы, начинается вечерний максимум. А в это время ВИЭ бездействуют.

Инициативу по строительству АЭС поддержал и председатель общественного совета Карагандинской области Жанибек Садыканов. Он понимает, что риски при использовании мирного атома есть. Однако над ними превалирует та польза, которую станция принесет государству и его жителям.

– Атомные электростанции есть во многих развитых странах: в США, Великобритании, Франции, Японии, – перечислил глава областного общественного совета. – Я не думаю, что они действуют во вред себе. Наоборот, в этих странах активно развивается «зеленая» экономика. Даже Япония, которая пережила страшную трагедию Хиросимы и Нагасаки, продолжает эксплуа­тировать АЭС. В нашей стране вопрос строительства атомной электростанции еще «сырой», но, я думаю, говорить «АЭС – керек емес!» – это неправильно.

За использование мирного атома выступил и член партии «зеленых» Baytaq Василий Климаков. Он уверен: решить проблему нехватки электроэнергии можно только с помощью АЭС. А строить экологически грязные угольные ТЭЦ нецелесообразно, учитывая то, что Казахстан обязался снизить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году.

– Мы должны мыслить рационально. Нужно понимать, что ход строительства АЭС регулируется Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), – отметил Василий Климаков. – Каждый цикл производства атомной энергии проходит жесткую экспертизу на международном уровне. Экологи высказывают опасения о том, что возможно загрязнение озера Балхаш. Чтобы этого избежать, можно выбрать альтернативный вариант охлаж­дения реакторов.

Всего их четыре вида. Многие этих нюансов не знают. Поэтому, считаю, нам нужно проводить общественные дискуссии на высоком техническом уровне, то есть с привлечением специа­листов.

Конечно, среди тех, кто пришел на общественные слушания, были и противники строительства АЭС в Казахстане. Они вспоминали последствия ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, трагедию Чернобыля, говорили о вреде радиации. Однако тех, кто был за применение мирного атома, оказалось больше.

– На мой взгляд, отказ от строи­тельства АЭС страной, которая занимает второе место в мире по добыче урана и собирается войти в тридцатку развитых стран мира, – это выстрел себе в ногу! – заключил экологический активист Павел Терещенко.