Не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста в Индии

Происшествия, В мире
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При обрушении строящегося железнодорожного моста в Индии погибли 17 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.

"Когда мост рухнул, там находились от 35 до 40 строителей", - сказали представители властей, отметив, что на месте обрушения проводится поисково-спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал соболезнования в связи с гибелью рабочих.

"Расстроен из-за аварии на мосту в Мизораме. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые поскорее выздоравливают. Спасательные работы продолжаются, пострадавшим оказывается вся возможная помощь", - написал премьер в соцсети X.

Он отметил, что власти выделят помощь семьям погибших и пострадавших – родственники погибших строителей получат по 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов), пострадавшие – по 50 тысяч рупий (чуть более 600 долларов).

#гибель #поезд #Индия #мост #крушение

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