"Не могу праздновать победу" – Алимханулы сделал заявление после боя с Гуальтьери

Жанибек в нетерпении получить все четыре пояса

Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал в соцсетях эмоциональное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По словам спортсмена, следующий бой он хочет провести уже этой зимой.

"Я не могу праздновать победу, пока не получу все четыре пояса! Мне нужны титулы WBC и WBA! Давайте сделаем это в феврале! Я не хочу защищать свои титулы! Мне нужны другие титулы! Я нокаутирую любого чемпиона!" - заявил Алимханулы.

Напомним, в минувшие выходные он в объединительном бою одолел в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

Отметим, титул WBC в среднем весе принадлежит американцу Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), а поясом по линии WBA владеет кубинец Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО).