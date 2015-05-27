Не обуздает «джинна» индекс Джинни Валентина ФИРОНОВА

Любопытное исследование

Изучение того, как уровень неравенства менялся в масштабах всего человечества с 1820 по 2000 год, провела Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Авторы использовали индекс Джинни, в котором 0 – это идеальное равенство по уровню дохода, а 100 – максимальное неравенство. С начала XIX века вплоть до середины прошлого века данный показатель рос стабильно, но незначительно. Затем, во время «холодной войны», социальное расслоение стало быстро уменьшаться. Однако в 1980 году индекс вновь пошел вверх и быстро перегнал уровень 1820 года.

Футуристический мегаполис, огороженный высоченной стеной с роботами-автоматчиками. Горстка полулюдей-полубогов, обсуждающая план войны с варварами. Мрачные толпы бедняков в лохмотьях, готовящихся разнести в пух и прах этот оазис олигархов-кровопийц… Таков классический сюжет фильма об обществе будущего, где пропасть между богатой элитой и нищими массами достигает масштабов глобальной катастрофы.

Далеко ли до такой катастрофы и наступит ли она когда-нибудь – неизвестно. Пока же можно констатировать одно: социально-имущественное неравенство в мире растет. Согласно докладу британской организации Oxfam, в следующем году один процент землян станет богаче, чем остальные 99% жителей Земли, вместе взятых. То есть на 70 млн привилегированных едоков уже в 2016-м придется более половины мирового экономического пирога, выпекаемого усилиями 7 млрд поваров.

Причем еще в 2009 году 1% населения Земли контролировал лишь 44% мирового благосостоя­ния. Сейчас – почти 50%. В это же время каждый седьмой человек на Земле довольствуется одним долларом в день, а каждый девятый и вовсе голодает.

Но всемирное социальное расслоение проявляется не только в этом. Во-первых, выросла пропасть между состоятельным «золотым миллиардом» и остальными. В 2000 году Штаты были богаче самых неблагополучных стран в 25 раз, сейчас – уже в 30–32… А как же масштабная помощь «голодающим Африки», о которой трубят на каждом саммите «большой двадцатки»? Неужели ее полностью разворовывают «туземные вожди»?

Коррупция среди местной элиты действительно зашкаливает, признают экономисты. Но и благотворителям стоило бы не обольщаться насчет своей щед­рости. Объем помощи странам третьего мира составляет всего 0,34% от ВВП стран «золотого миллиарда»…



Оборотная сторона

Еще один аспект – разрыв между богатыми и бедными в развивающихся странах. Да, некоторые из них, как Китай, в целом преус­певают, но оборотной стороной этих экономических чудес стало углубляющееся социальное расслоение. Сегодня именно в Китае и Индии проживает наибольшее количество бедняков в мире – в общей сложности около 700 млн человек. Пока в Пекине сияют бутики, провинция перебивается с хлеба на воду…

Наконец, имущественное неравенство растет – пусть и не столь быстрыми темпами – и в странах «золотого миллиарда».

Конечно, неравенство неравенству рознь. Одно дело – мир XIX столетия, когда сотни детей стояли ночью у фабричных станков. Совсем другое – реальность XXI столетия с его социальными гарантиями.

Да и приемлемый уровень имущественного равенства и высокий уровень жизни далеко не всегда синонимы. Люди могут быть равны, но прозябать в нищете, как в Венесуэле, а могут, как в США, жить в условиях высочайшего имущественного расслоения, но при этом не испытывать серьезных проблем и иметь хотя бы призрачные, но шансы выбиться в миллионеры.

Почему пропасть в доходах между богатыми и бедными все увеличивается? Потому, отмечают специалисты, что глобальная экономика в последние 30 лет росла как на дрожжах за счет раздувания финансового сектора и увеличения пирамиды долгов. Да, эта система приводила к сказочному обогащению финансовой аристократии, однако общее увеличение объемов экономического пирога позволило создать тысячи рабочих мест и даже частично победить голод в странах треть­его мира. Но что будет, если нынешняя модель прикажет долго жить? При массовом обнищании социальное неравенство будет восприниматься гораздо острее, а это уже способно породить революционную ситуацию.

Между тем очевидно, что равенство в доходах невозможно. И экономически вредно – оно убивает конкуренцию и лишает общество стимулов к развитию. Но и кричащее неравенство опасно, так как порождает социальную напряженность. В конце концов оно идет во вред и самой экономике – бедное население не может массово покупать товары и обеспечивать спрос на технологии.



Разумные пределы

Большинство экспертов полагают, что имущественное расслоение должно существовать, но в разумных пределах. Специалисты ООН подсчитали, что во избежание революционных потрясений 10% самых богатых людей должны иметь максимум в 10 раз больше, чем 10% самых бедных. А если ориентироваться на индекс Джинни, то он не должен превышать 40 пунктов.

По всей видимости, в условиях нарастающего системного кризиса человечеству предстоит заняться поисками такой экономической модели, которая позволила бы совместить приемлемый уровень неравенства, здоровую конкуренцию и высокие темпы роста. В противном случае фильмы о кастовом обществе будущего с городами-оазисами для сверхбогатой элиты вполне могут стать реальностью.

А для уяснения полноты картины неплохо бы обратиться к красноречивым фактам. Так, по подсчетам ОЭСР, богатейшие 10% населения стран, входящих в организацию, сегодня получают в 9,5 раза больше 10% беднейших. В 1980-е годы было не более чем в 7 раз.

Не менее интересны и другие цифры: на 80 богатейших людей планеты (еще в 2010 году – на 388) приходится столько же благосостояния, сколько на беднейшие 3,5 млрд человек (50% населения Земли).

Ученые подсчитали: если получать зарплату в 2 000 долларов в месяц и целиком ее откладывать, то достичь состояния Карлоса Слима удастся через 3 млн лет. Любопытно и то, что в Китае 150 млн человек живут на один доллар в день. При том что в стране около 1 млн долларовых миллионеров.



Денег на еду не остается

В Британии благотворительные организации заявляют о том, что тех, кто не может прокормить себя, в ближайшие годы станет в несколько раз больше. После уплаты налогов и квартплаты у многих не будет денег. Уже 10 лет в стране работают пункты бесплатной раздачи еды. Но с такой нагрузкой, говорят там, они еще не сталкивались.

Вот пожилой мужчина диктует волонтеру список продуктов. Это не магазин, а офис благотворительного фонда на окраине Ковентри. Еду здесь не продают, а раздают. Сахар, консервы, галеты, дешевый шоколад – все это не для нищих и бездомных, а для работяг из соседних кварталов. Получатель помощи Патрик Канэ ходил сюда каждый день, пока искал работу.

А что остается делать? Если дети хотят молока, а в кошельке пусто? Ты же им этого не объяснишь. Их кормить надо. Благо­творители – единственное спасение этих людей.

Пункты бесплатной раздачи еды в английских городах появились 10 лет назад. С каждым годом их все больше. В прошлом году их услугами только по официальной статистике воспользовались более миллиона британцев. Цифра настолько поразила главу англиканской церкви, что он пристыдил власти. По его мнению, это преступление, что в современной Британии не хватает еды. Политики с ним спорят, мол, на бесплатный пирог всегда найдется желающий.

Возмущен и координатор пунк­та раздачи еды Джонатан Смит. Он считает, что это дикость, когда у многих людей, кто приходит сюда, нет возможности прокормить семью.

В Бирмингеме вечером добровольцы собирают продукты в большом супермаркете. Рано утром содержимое этих коробок разойдется за 15 минут, и достанутся эти продукты в основном рабочим семьям. После оплаты коммунальных услуг и аренды жилья денег на еду у них почти не остается.

По мнению работника благотворительного фонда Джулии Филлипс, без их помощи эти люди просто будут голодать. Как считают эксперты, через полтора года уже 2 млн британцев не смогут прокормить себя на зарплату и пособия. Но получить бесплатные продукты не так-то просто.

Самое поразительное, что при всем при этом еда фактически валяется под ногами. Каждый год в британских супермаркетах пропадает почти 4 млн тонн продуктов. Где-то упаковка некондиционная и слово «йогурт» не читается, а бывает, что поставщик ошибся и отправил в магазин 300 упаковок хлеба вместо 200, так что 100 приходится выбрасывать.

Лишь 2% из этого моря еды оказывается в пунктах бесплатной раздачи или на полках социальных магазинов, где еду продают почти за бесценок. Но на содержание магазинов для бедных нужны деньги, а их у государства нет. Так что дотянуть до лучших времен смогут помочь лишь благотворители.



