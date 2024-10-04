Не остаться бы сырьевым придатком

И этот выбор должен быть осознанным, не зависимым от домыслов и предсказаний диванных «экспертов», коих у нас немало. Именно поэтому сегодня ученые по всей стране встречаются с населением, разъясняют реальную ситуацию в энергетике.

– Есть опасения, связанные с авариями на Чернобыльской АЭС, «Фукусиме-1», – говорит ректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, кандидат биологических наук, профессор экологии Нурлан Сергалиев. – Но, уверен, до недавнего времени мало кто из казахстанцев знал, что в нашей стране уже давно сущест­вуют и благополучно действуют ядерные реакторы для научно-исследовательских целей и, соответственно, специалисты, ученые, развивающие эту сферу. Возьмем, к примеру, нашу область. Опять же, многие знают, что от Уральска до одной из крупнейших АЭС России чуть больше 400 километ­ров по автотрассе, а по прямой – еще короче... И что? Между тем Балаковская электростанция работает с 1986 года, причем успешно.

Дефицит электроэнергии испытывает целый ряд областей Казахстана. Сейчас мы спрашиваем старшее поколение: почему, имея грандиозные запасы нефти и газа, мы экспортируем их, при этом покупая переработанную продукцию? И тридцать лет назад были рассуждения примерно того же порядка: о том, что строить нефтегазоперерабатывающие заводы дорого, а эксплуатировать – не­экологично и вообще – нет специа­листов. Это уже набившая всем оскомину песня сырьевого лобби, контролирующего сырьевые поставки и не желающего ничего менять…

Важно не наступить на те же грабли, только уже не в нефтепереработке, а в сфере атомной энергетики, и не остаться сырьевым придатком. Государством, где добывают больше всего урана, продают его по сходной цене зарубежным АЭС, а сами покрывают нехватку электроэнергии ее импортом…

По мнению ученого, вопрос строи­тельства АЭС в стране нужно было поднимать еще раньше. Причем необходима не одна, а минимум две станции, чтобы обеспечить переток электроэнергии.

Отраслевые эксперты уже сегодня делают прогнозы роста объе­мов импорта электроэнергии с учетом имею­щегося дефицита и дальнейшего увеличения потреб­ления. Сможем ли мы и дальше закупать ее? Безусловно, да. Но это означает, что стабильная жизнедеятельность целой страны будет зависеть от решений, принятых в другом государстве, пусть и очень лояльном к Казахстану.

И мы должны иметь в виду, что наши потребности будут покрываться по остаточному принципу. Несмотря на то что, судя по всему, будет у кого: АЭС строят наши соседи – Россия, Китай, Узбекистан, есть аналогичные планы и у Кыргызстана. К примеру, в Китае в ближайшие годы к 56 дейст­вующим АЭС добавятся мощности еще 22 станций.

Сегодня это наиболее экологичный способ получения электро­энергии с точки зрения сокращения выброса в атмосферу парниковых газов. И нам, как простым обывателям, важно понять, что никто не собирается строить атомные электростанции по устаревшим проектам, а безопасность обслуживающего персонала и населения находятся на первом месте.