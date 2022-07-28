Не последняя пандемия

Коронавирус вызвал не первую и не последнюю пандемию в истории человечества: несмотря на развитие науки и техники, люди все еще не готовы к тому, чтобы останавливать эпидемии в самом начале.

РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Завершение периода карантинов, вызванных коронавирусом, стало отправной точкой для резкого роста числа путешест­вий и проведения массовых мероприятий, в то же время тестирования на коронавирус стали проводиться гораздо реже. А между тем Всемирная организация здравоохранения не объявляла о завершении пандемии. Наоборот, эксперты предупреждали о возможности появления новых штаммов и подъеме уровня заболеваемос­ти. Так и получилось.

По данным ВОЗ, ближайший холодный сезон будет непрос­тым для Европы. Руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выступил с предупреждением о том, что за последние полтора месяца в европейских странах число новых случаев заражения COVID-19 выросло в три раза, только за последнюю неделю выявлено 3 млн заболевших. Осенью, когда дети вернутся в школы, а работники офисов выйдут из отпусков, ситуация может стать намного хуже.

Глава Европейского бюро ВОЗ обратил внимание на то, что вирус мутирует, и при появлении новых штаммов люди болеют повторно и нередко в затяжной форме, заболевание оставляет после себя хронические патологии. Только в Великобритании около 2 млн человек сегодня страдают от последствий коронавирусной инфекции.

– COVID-19 остается тяжелым и потенциально смертельным заболеванием, – отметил Ханс Клюге. – Несколько недель назад я провел три ужасных дня и три ночи с температурой, ознобом и затрудненным дыханием. Могу только представить себе, как переносят болезнь те, кто не прошел полный курс вакцинации и не получил бустерную дозу.

Учитывая возможный новый скачок заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период, ВОЗ предлагает странам рекомендации по подготовке к холодному сезону. Во-первых, нужно возобновить усилия по борьбе с пандемией и готовиться к росту нагрузки на системы здравоохранения. Вторая рекомендация – расширять охват населения вакцинацией, предлагать бустерные дозы людям из групп риска. Также важно вводить масочный режим в помещениях и в общественном транспорте, улучшать вентиляцию общественных зданий и мест скопления людей. Медикам необходимо применять четкие протоколы лечения людей с тяжелым течением заболевания.

Помимо этого, как отметил глава Европейского бюро ВОЗ, следует расширять возможнос­ти лабораторных исследований и отслеживания новых мутаций COVID-19, и при этом наблюдать за распространением других вирусов.

Ранее о новой волне пандемии, вызванной высоковирулент­ными (с высокой способностью к заражению) штаммами коронавируса Омикрон BA.4 и BA.5 предупреждал и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В частности, он говорил о том, что новые штаммы намного сложнее отследить из-за того, что после спада пандемии по всему миру резко сократилось число тестирований и секвенирований (генетического анализа вирусов SARS-CoV-2). Без новых данных изучение и отслеживание новых подвидов коронавируса становится практически невозможным. Гендиректор ВОЗ призвал правительства стран по всему миру прилагать больше усилий как для сдерживания вируса, так и для его изучения, чтобы своевременно принимать меры в соответствии с быстро меняющейся ситуацией.

Тедрос Гебрейесус также напомнил о том, что вакцины позволили спасти миллионы жизней. Поэтому, по словам главы ВОЗ, важно, чтобы правительства уделяли внимание вакцинации не только от COVID-19, но и от других смертельных болезней, включая корь и пневмококковую инфекцию.

Говоря о прививках, ВОЗ констатирует, что страны с низким уровнем дохода оказываются в очень тяжелой ситуации. Если в среднем по странам мира за первый год применения вакцин против COVID-19 охват прививочной кампанией составил 60% населения, то в бедных государствах этот показатель был ниже в разы. По данным ВОЗ, в странах с низким уровнем дохода первичную вакцинацию от коронавируса среди пожилых людей прошли только 28%, среди медработников – менее 37%. В 11 бедных странах пока не запущена кампания бустерных и дополнительных прививок.

При этом обновленная стратегия ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 ориентируется на вакцинацию по меньшей мере 70% населения каждой страны. Но в первую очередь нужно вакцинировать 100% медицинских работников и людей из наиболее уязвимых групп населения, включая пожилых (старше 60 лет) и с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями. Также предусматривается использование первичных и бустерных доз вакцины для снижения смертности и тяжелой заболеваемости.

– Даже при достижении 70-процентного охвата вакцинацией, если значительное число медицинских работников, пожилых людей и других групп риска остаются невакцинированными, смертность останется высокой, системы здравоохранения будут испытывать давление, а глобальное восстановление окажется под угрозой, – отметил генеральный директор ВОЗ. – Вакцинация всех тех, кто подвергается наибольшему риску, – это единственный оптимальный способ спасти жизни, защитить системы здравоохранения и сохранить общество и экономику.

Обновленная стратегия также направлена на ускорение разработки усовершенствованных вакцин и обеспечение справедливого доступа к ним. Существующие вакцины помог­ли предотвратить тяжелое течение болезни и смерть, однако не привели к существенному снижению случаев заражения.

НЕВИДИМАЯ ЭПИДЕМИЯ

На фоне пандемии «короны» в мире начал быстро распространяться еще один вирус – оспа обезьян. Он не обладает такой высокой летальностью, как натуральная оспа (1–10% смертельных случаев против 20–90% летальности у натуральной оспы), но тем не менее оставляет шрамы и приводит к инвалидизации.

Об оспе обезьян вдруг заговорили во всем мире из-за того, что вирус «освоил» новые способы передачи и начал распространяться по всему миру. 23 июля ВОЗ вынесла окончательный вердикт по вспышке заболевания.

– Принято решение, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции в Женеве в конце прошлой недели.

Он подчеркнул, что риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где его оценивают как высокий. Существует также явная угроза дальнейшего международного распространения.

На сегодня зарегистрировано уже более 16 тыс. случаев оспы обезьян в 75 странах и территориях, пять человек скончались.

ВОЗ выпустила рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян. Государствам рекомендовано координировать меры для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп населения, работать с пострадавшими сообществами и обеспечить их защиту, усилить эпиднадзор и меры общественного здравоохранения, усилить профилактику и контроль инфекций в больницах и поликлиниках, ускорить исследования по использованию вакцин, терапевтических средств и других инструментов.

Медики уточняют, что оспа обезьян передается через тес­ный физический контакт с больным человеком. Заразны соскобы с кожи и жидкости, поэтому болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду. Хотя некоторые люди переносят инфекцию с незначительными симптомами, они могут оставаться заразными от двух до четырех недель. Ученые пока не знают, опасны ли для окружающих люди, у которых болезнь протекает бессимптомно.

С вакцинами против оспы обезьян ситуация непростая. В ряде стран есть стратегический запас прививочных доз первого поколения против натуральной оспы, которая была ликвидирована в мире в 1980 году. Но эти препараты не рекомендуются к применению, так как не соответствуют современным критериям безопасности. Более поздние версии вакцины могут быть использованы, и одна из них была одобрена для профилактики оспы обезьян. Но запасы этих препаратов ограничены, и в ВОЗ пока обсуждают стратегии по обеспечению к ним всеобщего доступа.

Такая ситуация с недостаточным запасом вакцин и «неожиданным» появлением вируса оспы обезьян выглядит странно, если учесть, что это заболевание известно с середины XX века, и первые подтвержденные случаи заражения людей в Африке были зарегистрированы еще в 1970-е годы. С тех пор заболевание на территории африканских стран распространялось, росло число случаев заражения людей. Ситуация осложняется тем, что в ряде стран Африки большое число людей с нарушениями иммунитета, в том числе с ВИЧ, поэтому оспа обезьян вызывает высокую летальность, более 10%.

– Этот вирус циркулирует и убивает в Африке на протяжении десятилетий. Прискорбным отражением мироустройства, в котором мы живем, является то, что международное сообщество только сейчас обратило внимание на оспу обезьян, потому что она появилась в странах с высоким уровнем дохода, – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Были и ранее случаи заболевания людей оспой обезьян за пределами африканского континента. Агентство, объединяющее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) сообщало о двух пациентах с официально подтвержденным диагнозом. Причем один из них четыре раза обращался за медицинской помощью с симптомами, характерными для оспы обезьян, но медики просто не знали об этом вирусе. Пациента тестировали на различные заболевания, в анализах патологий не обнаруживалось, и его отправляли домой с рецептом на обезболивающие и жаропонижающие. Только на пятый раз, когда об оспе обезьян заговорили на мировом уровне, этому пациенту провели необходимое обследование и выявили тот самый вирус.

Сегодня активисты обвиняют чиновников от здравоохранения в том, что они «закрывали глаза» на происходящее в Африке, где десятки лет развивалась эпидемия оспы обезьян. И в результате, когда заболевание вышло за пределы континента, оказалось, что геном вируса не исследован, вакцины в дефиците и вызывают тяжелые побочные явления, а болезнь свободно передается от человека к человеку.

А эксперты ВОЗ в свою очередь отмечают, что количество заболеваний, передающихся от животных людям в Африке, за последнее десятилетие выросло на 63% по сравнению с предыдущим десятилетним периодом. Число таких инцидентов резко выросло в 2019–2020 годах. Эбола, оспа обезьян, лихорадка Денге, сибирская язва, чума и заболевания, вызывающие кровопотерю из поврежденных сосудов, составляют почти 70% зафиксированных случаев.

Опасен еще один вирус, выявленный в Африке, – Марбург, вызывающий тяжелую лихорадку и кровотечения, в 88% случаев дающий летальный исход. Гендиректор ВОЗ сообщил, что в Гане выявлено два случая, при которых медики рассматривают возможность инфицирования вирусом Марбург, оба пациента погибли. 18 июля стало известно, что у одного из них было подтверждено наличие указанного вируса.

– Власти сработали оперативно и начали готовиться к возможной вспышке, – заявил региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти. – И это очень важно, поскольку Марбург может очень легко выйти из-под контроля.

Всемирная организация здравоохранения оказывает поддерж­ку Гане, помогая расширить эпидемиологичес­кие мероприятия, в том чис­ле отслеживание контактов, тестирование и просвещение населения. На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения вируса Марбург нет. Для повышения показателей выживаемости пациентам предоставляются только поддерживающая терапия и симп­томатическое лечение.

Как отмечают эксперты ВОЗ, человечество в будущем ждут новые пандемии, и, вероятнее всего, они будут развиваться по аналогии с распространением коронавируса. Судя по предыдущему опыту, власти вновь не обратят должного внимания на предупреждения ученых, не будут приняты превентивные меры. А если все же распространение болезни будет замечено вовремя, возникнут бюрократические проволочки, волны паники и протеста в результате недостаточной информированности населения и вбросов недостоверных данных. Все это вместе с медицинской халатностью, коррумпированностью и медлительностью властей может помешать вовремя предпринять необходимые действия, чтобы не допустить распространения опасного патогена.