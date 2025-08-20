Фото: facebook.com/AigulZhamalova

Информационный поток, обрушивающийся на ­современного человека, достиг невиданных масштабов. По данным исследований, в среднем он сталкивается с тысячами информационных сообщений в день – от заголовков в новостных лентах до постов друзей в соцсетях. И ориентироваться в этом потоке становится все сложнее. Развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе генеративного искусственного интеллекта, и вовсе превратило потребление контента в бесконечный ребус, где нужно очень постараться, чтобы отличить новости от фейков, реальное изображение – от «нарисованного» ИИ, экспертное мнение – от манипуляций.

О том, почему медиаграмотность – один из ключевых навыков для современного человека, мы поговорили с деканом Международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University ­Айгуль Жамаловой (на снимке).

– Для начала хотелось бы определиться с дефинициями. Что такое медиаграмотность?

– В целом это навык ­критически осмысливать и анализировать информацию, умение работать с данными и источниками. В то же время это понятие имеет свою специфику.

Если мы говорим о журналистах, блогерах, маркетологах, профильных специалистах – юристах, врачах, финансистах, которые транслируют свои профессиональные знания для широкого круга людей, то для них понятие «медиаграмотность» включает в себя умение делать привлекательный, качественный, достоверный и этичный контент, а также – и это очень важно – понимание своей ответственности за распространяемую информацию.

Те, кто создает контент, не должны вводить в заблуждение аудиторию, манипулировать ею, распространять заведомо ложную информацию. Это уже не только медиаграмотность, но и ответственность на уровне закона.

Потребители контента со ­своей стороны должны иметь хотя бы базовое понимание того, как рабо­тает современное медиапространство, и всегда принимать это во внимание при чтении новостей или пабликов в соцсетях. То есть не вестись на кликбейт и уметь искать подтверждение информации из других источников. Понимать, что ленту новостей или постов в том же Instagram нам формируют алгоритмы на основе наших предпочтений, и сознательно выходить из своего «информационного пузыря». Уметь отличать профессиональные СМИ от блогов, а новости – от мнений, распознавать манипуляции, фейки, скрытую рекламу.

– Почему сегодня медиаграмотность – не просто полезный навык, а необходимость?

– До бурного развития Интернета и разнообразных каналов коммуникации возможности получения информации у людей были достаточно ограничены – они получали их из традиционных СМИ. Тогда об «информационной гигиене» заботились журналисты, которые фильтровали новости от слухов, проверяли данные, искали источники и экспертов для подтверждения информации.

Профессиональные СМИ по-прежнему работают по таким алгоритмам, но есть нюанс – информационное поле и «правила игры» в медиасфере кардинально изменились. Скорость распространения информации невероятно выросла, объемы ее – тоже. Сегодня каждый, у кого есть смартфон и выход в Интернет, может стать контентмейкером и выложить в открытый доступ фактически все, что угодно. И фильтровать весь этот поток данных теперь должны уже сами люди.

Почему это важно? Могу провести аналогию: человек не будет есть еду, если она подозрительно выглядит и плохо пахнет, ведь мы понимаем, что такой пищей можно отравиться. Информация – такая же «пища» для нашего мозга, и она тоже может быть «ядовитой». Такой, от потребления которой нам в перспективе будет плохо.

То, что мы едим, влияет на тело и здоровье, а то, какую информацию потребляем, – на нашу жизнь и принимаемые решения, на наше эмоциональное и психологическое состояние, даже на то, как мы будем развиваться как личности. И если хорошую еду от испорченной нам помогают отличать органы чувств, то фильтровать информацию – медиаграмотность, навыки критического мышления. Поэтому медиаграмотность – не мода и не тренд. Сегодня это базовый навык, необходимый для жизни. Такой же, как умение понимать испорчена еда или нет.

Необходимо, чтобы это понимание закрепилось в обществе. К сожалению, пока люди относятся к медиаграмотности как к чему-то абстрактному, не имею­щему к ним отношения. Это очень опас­ная ситуация, ведь мы живем в мире, где информация – важнейший ресурс. И от того, как мы его используем, как защищаем персональные данные, очень многое зависит в нашей жизни.

Развитие информационно-коммуникационных технологий порож­дает множество рисков, и если не принимать их во внимание, то люди все чаще будут сталкиваться с негативными последствиями отсутствия медиаграмотности.

– Кто наиболее уязвим перед фейками, манипуляциями?

– Это очень интересный ­момент. Уверена, что если спросить обыч­ных людей, то большинство скажет: это пожилые люди, которые плохо ориентируются в новых технологиях, и дети, у которых нет опыта для того, чтобы распознавать фейки. Но правда в том, что одинаково уязвимы все – никто, даже журналисты с большим опытом, не застрахованы от попадания на «информационный крючок».

Это, опять же, следствие ускорения темпов жизни и невероятно стремительного развития технологий, в частности, генеративного ИИ. То есть у нас часто нет времени (да и желания) проверять информацию, а сделанные с помощью искусственного интеллекта фейки становятся настолько правдоподобны, что никакой опыт здесь не поможет автоматически вычислить такой контент. Более того, опыт часто становится своего рода «шорами», из-за которых люди могут не увидеть проблему, ибо считают себя неуязвимыми для рисков, которые исходят из информационного пространства.

Знания устаревают, прежний опыт становится нерелевантен: медиапространство изменилось, мир изменился, технологии меняются постоянно, и учиться чему-то новому – объективная необходимость. Так же, как воспитывать в себе осознанное потребление информации: проверять, критически осмысливать, не спешить с реакцией, особенно когда речь идет о каком-то контенте, который нацелен на то, чтобы вызвать человека на эмоции.

– Что нужно сделать, чтобы такое «осознанное медиа­потребление» закрепилось в обществе?

– Формирование новой культуры потребления информации – длительный и комплексный процесс. Он требует усилий и от государства, и от СМИ, и от самого общест­ва и общественных институтов. Формировать медиаграмотность нужно так же, как мы формируем навыки чтения или письма – сис­темно, с раннего возраста и во всех сферах жизни.

Это должно стать частью образовательных стандартов: в школах, колледжах и университетах должны быть обязательные курсы по медиаграмотности, включающие практику проверки фактов, распозна­вания манипуляций и работы с несколькими источниками.

Для более взрослой аудитории нужны информационные кампании и доступные онлайн-ресурсы, где можно быстро получить прак­тические навыки. Большое значение имеет качество подготовки непосредственно журналистов, ведь работники медиасферы в первую очередь обязаны быть медиаграмотными, поддерживать высокие профессиональные стандарты.

Кликбейт и манипуляции не должны быть нормой для СМИ, напротив, медиа должны вновь завоевать доверие аудитории через предоставление качественной, проверенной и достоверной информации.

Государство при этом призвано поддерживать такие качественные СМИ, независимо от формы собственности. А образовательные институты и гражданское об­щество должны подключиться к созданию экосистемы, где медиа­грамотность – естественный навык, часть культуры.