Не ради галочки

Едва успевают открыться двери участка, как в них входит мужчина в строгом деловом костюме и сразу же попадает в «окружение» членов участковой комиссии референдума. Настораживается.

Впрочем, уже через секунду расплывается в улыбке, когда ему протягивают шоколадку в небесно-голубой обертке и сообщают, что он – первый голосующий на этом участке.

Мужчина в приподнятом наст­роении опускает бюллетень в урну и уходит с презентом. Говорит, что на службу торопится.

Наступает затишье. Члены участковой комиссии и наблюдатели даже начинают скучать, кто-то «зависает» в смартфоне. Но долго так сидеть не приш­лось. На участок, опираясь на палочки, заходит сухонькая старушка Евдокия Ивановна Казик. Ей 93 года. Пенсионерка своего возраста не скрывает и с гордос­тью заявляет: всегда ходит на выборы и референдумы.

Старушка плохо слышит, поэтому ее сопровождает помощница.

– Евдокия Ивановна утром проснулась и говорит мне: «Я пат­риотка! Идем голосовать!» – рассказывает помощница пенсио­нерки-активистки.

Все, кто находится на участке, внимательно и с улыбкой наблюдают за передвижением бойкой пенсионерки, которая не выпускает из рук свои палки для скандинавской ходьбы. И по-хорошему завидуют ее бодрости духа в столь преклонном возрасте.

Чем ближе к обеду, тем люди активнее идут голосовать. Подходят поодиночке и семьями. К слову, по некоторым семейным парам сразу видно «кто в доме главный».

Вот на участке появляются худой седовласый мужчина и его жена – невысокая дама в синей фетровой шляпке с загнутыми полями. Протягивает удостоверение личности, а когда муж начинает излишне задаваться вопросами, быстро цыкает:

– Тихо! Не видишь разве, что люди делом заняты!

Муж замолкает, берет бюллетень и идет в кабинку для голосования. А на выходе опять высказывает желание пообщаться...

– А много народа проголосовало? – спрашивает, остановившись недалеко от урны.

– Еще неизвестно, – отвечает ему один из наблюдателей, до этого молча сидевший в сторонке.

Модница в шляпке берет своего общительного мужа под руку и уводит. Эта сцена производит впечатление на членов участковой комиссии, но обмениваться мнениями некогда. Пошел наплыв электората.

Среди тех, кто пришел на учас­ток, председатель общественного совета Карагандинской области Жанибек Садыканов. У него активная гражданская позиция. Когда в Караганде проходили общественные слушания по вопросу строительства АЭС, он принимал участие в каждом заседании. А референдум – это, можно сказать, кульминация всех предыдущих событий.

– Я считаю, что участие в референдуме – не просто гражданский долг, а некая привилегия. Она есть только у граждан Казахстана. И я воспользовался этой привилегией, – делится своим мнением с корреспондентом «Казправды» глава общественного совета. – Референдум – это показатель нашей демократии. Народу дали возможность решать вопрос государственной важности. А ведь могли бы просто собрать обе палаты Парламента, устроить голосование депутатов, и решение было бы легитимным.

Общественник отмечает, что за всю историю независимого Казахстана в стране было четыре референдума. И они сыграли важную роль в формировании политической системы нашей республики. Предыдущий, сос­тоявшийся в 2022 году, касался изменений и дополнений в Конституцию РК.