«Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу.

Что ж, Казахстану нужно не просто догонять глобальные тренды, но и активно в них встраиваться. Беспилотные автомобили и дроны за рубежом уже являются частью экономической экосистемы.

К примеру, в Соединенных Штатах Америки дроны компании Wing – дочернего подразделения владельца Google Alphabet – доставляют заказы жителям пригородов. Amazon готовится к масштабному запуску собственного сервиса. Их роботизированные такси Zoox без водителя начали курсировать по улицам Лас-Вегаса. В Китае компании JD.com и Meituan не только доставляют заказы (в основном еду) в мегаполисах, но и находят решения для малонаселенных и труднодоступных районов.

Даже в таких странах как Руанда и Гана дроны используются для доставки жизненно важных медикаментов. Здесь они особо популярны, потому что обычные средства передвижения зачастую оказываются непригодны из-за больших расстояний и плохих дорог. Все это свидетельствует о том, что беспилотные технологии уже далеко не роскошь и не эксперимент, а вполне оправданный инструмент для развития и улучшения качества жизни в со­временном мире.

У Казахстана есть все, чтобы не отставать в этом направлении: инженерные кадры и заинтересованный IT-сектор, а самое главное – поддержка на государственном уровне. Сейчас важно отрегулировать правовые рамки, определить пилотные территории для испытаний и создать благоприятные условия для бизнеса, готового инвестировать в дроны и автономные технологии.

Внедрение беспилотных технологий – вопрос не только развития экономики. С их помощью в первую очередь улучшится логистика. Для малонаселенных и отдаленных регионов появится шанс получать товары и услуги быстрее – независимо от состояния дорог и наличия транспорта. Там, где нет ни железной дороги, ни авиационного сообщения, беспилотник может стать единственным связующим звеном. Также это приведет к снижению числа аварий, потому как исключает человеческий фактор в управлении транспортом.

И, наконец, это возможность для развития новой отрасли экономики. То есть мы должны заниматься не только поставками иностранных дронов, но и создавать свои в виде экспортно ориентированных продуктов и новых производственных баз. Не зря же наши юные робототехники уже который год подряд демонстрируют блестящие результаты. Их знания могут способствовать зарождению нового направления в промышленности.

Мир уже перешел от слов к делу. В одних странах дроны спасают жизни, в других – делают экономику гибче. Для Казахстана также наступил новый исторический ­момент. И грех им не воспользоваться.