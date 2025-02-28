«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области

Суд
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Несмотря на лишение водительских прав, мужчина сел за руль и совершил смертельное ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что  в 2023 году он был лишен прав на 7 лет. Несмотря на это, он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП скончался пассажир – его друг.

«При назначении наказания, суд учел смягчающие обстоятельства - частичное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также принял во внимание личность подсудимого, который ранее был лишен права управления, привлекался к уголовной ответственности, соответственно, не сделал должных выводов», - говорится в сообщении суда.

Приговором суда ему назначено 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #ДТП #лишение прав

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