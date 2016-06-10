​Не сломят волю народа

Терроризм сегодня превратился в глобальную опасность, в критическую угрозу. Об этом свидетельствуют недавно произошедшие террористические атаки в Бельгии, в столице Франции – Париже, у турецких братьев в Стамбуле. Елбасы заявил о том, что организаторы и исполнители террористических актов в Актобе будут задержаны все до единого и понесут суровую кару.

Трагедия в Актобе хоть и подвергла народ печали и скорби, но не сможет сломить волю народа. Казахстанцы не страшились никаких трудностей, никаких бедствий, открыто встречали ураганные стихии и упорно двигались вперед. Эта трагедия опечалила наши души, но не разрушит нацию.

Мы, сохранив стабильность и мир, нравственное согласие и благое единодушие, будем идти только вперед, поднимаясь все выше по пути намеченных больших свершений и великих целей.