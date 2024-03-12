Не стало известного казахского писателя Жумабая Шаштайулы
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В разные годы он возглавлял газеты «Заман-Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті», Казахское радио, передает Kazpravda.kz
На 74-м году жизни скончался известный казахстанский писатель Жумабай Шаштайулы, сообщает Минкультуры.
Жумабай Шаштайулы – заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и «Алаш».
В разные годы работал в ряде СМИ, в том числе в газетах «Коммунизм жолы», «Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан», «Жас Алаш», журнале «Жалын», возглавлял газеты «Заман-Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті», Казахское радио.
Автор книг «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс», «Біздің заманның Аяз би», «Жаңғырақ».