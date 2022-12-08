Не только теория Свежий выпуск 8 декабря 2022 г. 1:11 Юлия Полонская Центризбирком проводит трехдневный республиканский семинар для руководящего состава территориальных избирательных комиссий страны. В семинаре принимают участие около 300 человек. Цель этой обучающей программы – повысить уровень профессиональных компетенций организаторов выборов за счет расширения теоретических и прикладных знаний законодательства и практики его применения в избирательном процессе. Как отмечает представитель Северо-Казахстанской области Акан Турсанов, особенно ценны для сотрудников региональных избирательных комиссий разъяснения по правоприменению законодательных новелл, принятых в этом году. – На принципах гласности и открытости мы провели внеочередные выборы президента, теперь открываем следующий электоральный период. Приехали в столицу, чтобы обменяться мнениями, опытом, обсудить актуальные вопросы, – отметил он. – Обучение проводится не только в лекционном формате – оно включает в себя большой практический цикл, учитывающий вопросы взаимодействия между членами избирательных комиссий и гражданами. В рамках семинара предусмотрено несколько обучающих блоков. Это обсуждение итогов работы избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента, разъяснение внесенных изменений и дополнений в выборное законодательство, в частности, по введению смешанной и мажоритарной избирательных систем, предвыборной агитации в социальных сетях, аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций на наблюдение за выборами. Кроме того, на семинаре будут проведены тренинги по коммуникационным методам и навыкам взаимодействия членов избирательных комиссий с политическими партиями, наблюдателями, представителями масс-медиа, неправительственными организациями.