Не только теория

Свежий выпуск
​​​​​​​Юлия Полонская

Центризбирком проводит трехдневный республиканский семинар для руководящего состава территориальных избирательных комиссий страны.

В семинаре принимают участие около 300 человек. Цель этой обучающей программы – повысить уровень профессио­нальных компетенций организаторов выборов за счет расширения теоретических и прикладных знаний законодательства и практики его применения в избирательном процессе.

Как отмечает представитель Северо-Казахстанской области Акан Турсанов, особенно ценны для сотрудников региональных избирательных комиссий разъяс­нения по правоприменению законодательных новелл, принятых в этом году.

– На принципах гласности и открытости мы провели внеоче­редные выборы президента, теперь открываем следующий электоральный период. Приехали в столицу, чтобы обменяться мнениями, опытом, обсудить актуальные вопросы, – отметил он. – Обучение проводится не только в лекционном формате – оно включает в себя большой практический цикл, учитываю­щий вопросы взаимодействия между членами избирательных комиссий и гражданами.

В рамках семинара предусмотрено несколько обучающих блоков. Это обсуждение итогов работы избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента, разъяснение внесенных изменений и дополнений в выборное законодательство, в частности, по введению смешанной и мажоритарной избирательных сис­тем, предвыборной агитации в социальных сетях, аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций на наблюдение за выборами.

Кроме того, на семинаре будут проведены тренинги по коммуникационным методам и навыкам взаимодействия членов избирательных комиссий с политическими партиями, наблюдателями, представителями масс-медиа, неправительственными организациями.

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