"Не уступил дорогу": пожилого водителя убили на дороге в Мангистауской области

В дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что возле проезжей части дороги в поселке Жана Даулет обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК (Убийство).

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 67-летнего жителя поселка Жана Даулет.

С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.

"Между фигурантами дела произошел конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу, где подозреваемый, поддавшись эмоциям, вышел из машины и избил 67-летнего водителя. После полученных травм тот скончался на месте", - рассказали в полиции.