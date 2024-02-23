Не в обиду

На этой неделе в Парламенте вновь было жарко: Ермурат Бапи обратил внимание коллег на недопустимость принижения роли отца и мужчин в обществе. Депутат считает, что в стране даже нужен отдельный законопроект «О главе семьи», чтобы представителей сильного пола защищал закон.

Мажилисмен Аманжол Алтай признал, что «есть не только женщины, которые страдают от гнета мужчин, но и мужчины, которых притесняют женщины». Более того, по мнению народных избранников, дети сейчас чаще спрашивают разрешения и совета матери, нежели отца.

И в этих словах, безусловно, есть большая доля истины. Авторитет отца сегодня сохранился далеко не в каждой семье, несмотря на то что это действительно было присуще казахской национальной традиции. Но не вина ли в этом самих отцов? И не опасно ли то, что народные избранники все чаще под видом национальных ценностей продвигают ортодоксальные идеи?

По официальным данным, в Казахстане свыше 423 тыс. матерей-одиночек, у некоторых из них не один, а несколько малышей. По факту же детей, воспитывающихся в неполных семьях, гораздо больше. Есть, правда, и отцы-одиночки, но таких семей меньше – 52 тысячи.

В стране свыше 80 тыс. алиментщиков, их долги на конец прошлого года достигали 14 млрд тенге. А сколько женщин молча растят своих детей в одиночку, не требуя у их биологических отцов ни копейки? Некоторые в силу природной гордости, не желая унижаться перед человеком, не способным и не желающим обеспечивать собственного ребенка. Другие – из-за страха. Ведь этот пресловутый законопроект о насилии возник не на пустом месте, за примерами далеко ходить не надо, стоит лишь открыть ежедневную сводку новостей.

И вот казахстанские депутаты озадачились ролью мужчин. Не уважают их, мол, совсем. Жены распустили свои длинные языки, а дети и разрешения уже не спрашивают. Под гнетом они, беззащитные, и некуда даже притулиться.

Воистину, меняются роли полов, и это уже видно невооруженным взглядом. Из разговора с врачом-педиатром недавно услышала, что в больницах сегодня с малышами чаще лежат папы, чем мамы. И врач объясняет это не пылкой заботой отцов, а банальным отсутствием у них работы. В то время как мамы чаще при деле, они и обеспечивают семьи, и каждый день простоя для них непозволительная роскошь.

Женщины становятся андрогинными, и это отражается на психологии социума и детей, утверждает педиатр с огромным опытом. Мама нужна малышу в первые годы жизни, как воздух. Но большинство современных женщин прак­тически не сидят в декрете, они боятся «выпасть» из профессионального поля деятельности и потерять хватку. А многие просто вынуждены зарабатывать, и они жертвуют временем, проведенным с новорожденным.

Может, оттого и выше авторитет женщины в семье, что она ее и тянет? Или просто в силу отсутствия дома отца – постоянного или регулярного, когда тот либо пропадает на работе, либо развлекается с друзьями. Или потому, что папа воспитывать умеет лишь побоями и унижением, что тоже случается довольно часто.

Ох, не хочется так говорить в день, когда старшее поколение по старой памяти поздравляет наших доблестных мужчин. Но об их постепенно утрачиваемой роли главы семьи, защитника, кормильца говорить действительно нужно.

Если так пойдет и дальше, то дамы будут становиться главнее не только дома, но и на работе. Вот и Касым-Жомарт Токаев вновь высказался за обеспечение гендерного баланса на государственной службе и привлечение женщин к руководящим должностям.

«Не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно», – отметил Президент.