Не воруй, а то посадят

Сотрудники бухгалтерии ГУ «Отдел образования Келесского района» подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год счетоводы вносили в базу данных по начислению заработной платы недостоверные сведения. Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера сотрудников школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц.

Факты хищения обнаружили специалисты департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области. Нанесенный ущерб государству составляет более 400 млн тенге. По всем выяв­ленным фактам начато досудебное расследование. В отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По этому же пути личного обогащения пошли специалисты отделов образования Мактааральского и Байдибекского районов. Они точно так же в программе «1С: Бухгалтерия» вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров сотрудников школ вносили ИИН аффилированных лиц. Финансовые махинации бухгалтеры совершали с 2020 по 2023 год, переложив в свои карманы в общей сложности 1,8 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования из этой суммы государству возвращено 120 млн тенге, а также наложены аресты на движимое и недвижимое имущество фигурантов уголовных дел.