Не заметили людей в погонах…

Политика
1137

Наблюдатели от Организации Договора о коллективной безопасности считают прошедшие в Казахстане выборы соответствующими международным стандартам и признают результаты, озвученные Центризбиркомом.

Фото из архива Kazpravda.kz

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по нацио­нальной безопасности палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич.

В состав группы краткосрочного наблюдения вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ. Деятельность данной структуры основывалась на принципах политической нейтральности, объективности, невмешательства в процесс проведения выборов, строгого соблюдения национального законодательства.

– Мы руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ и другими международными нормами в данной сфере, – сообщил Александр Маркевич. – Накануне выборов встречались с представителями политических партий, руководством Сената, Федерацией профсоюзов, с общественностью. Непосредственно в день голосования прибыли к открытию избирательного участка, посмотрели, как организован порядок входа избирателей, какая есть наглядная агитация, имеются ли необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Понаблюдали за порядком открытия участков, выдачи бюллетеней и голосования.

Всего наблюдатели от ОДКБ посетили 11 избирательных участков – восемь в Астане и три в поселке Акмол Акмолинской области. В своем заключении они отметили, что выборы были проведены в соответствии с законодательством РК и международными нормами.

– Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, а также в ходе подсчета голосов не выявлено. Внеочередные выборы вызвали у людей интерес, причем как к политическим партиям, так и особый интерес к кандидатам-одномандатникам, – сказал выступающий.

Особо представителями ОДКБ отмечен высокий уровень общественного порядка на избирательных участках.

– Мы не заметили присутствия людей в погонах. Хотя меры безопасности, естест­венно, были приняты. Зато увидели довольно высокое правосознание избирателей и людей, которые организуют избирательный процесс, – констатировал Александр Маркевич.

Сотрудники комиссий были благожелательны, а количество кандидатов на отдельных участках наблюдателей просто поразило. По словам выступающего, это говорит об активности и высокой политической культуре казахстанцев.

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателя…
Качественно новый состав
Модернизация не остановится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]