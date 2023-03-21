Не заметили людей в погонах…

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по нацио­нальной безопасности палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич.

В состав группы краткосрочного наблюдения вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ. Деятельность данной структуры основывалась на принципах политической нейтральности, объективности, невмешательства в процесс проведения выборов, строгого соблюдения национального законодательства.

– Мы руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ и другими международными нормами в данной сфере, – сообщил Александр Маркевич. – Накануне выборов встречались с представителями политических партий, руководством Сената, Федерацией профсоюзов, с общественностью. Непосредственно в день голосования прибыли к открытию избирательного участка, посмотрели, как организован порядок входа избирателей, какая есть наглядная агитация, имеются ли необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Понаблюдали за порядком открытия участков, выдачи бюллетеней и голосования.

Всего наблюдатели от ОДКБ посетили 11 избирательных участков – восемь в Астане и три в поселке Акмол Акмолинской области. В своем заключении они отметили, что выборы были проведены в соответствии с законодательством РК и международными нормами.

– Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, а также в ходе подсчета голосов не выявлено. Внеочередные выборы вызвали у людей интерес, причем как к политическим партиям, так и особый интерес к кандидатам-одномандатникам, – сказал выступающий.

Особо представителями ОДКБ отмечен высокий уровень общественного порядка на избирательных участках.

– Мы не заметили присутствия людей в погонах. Хотя меры безопасности, естест­венно, были приняты. Зато увидели довольно высокое правосознание избирателей и людей, которые организуют избирательный процесс, – констатировал Александр Маркевич.

Сотрудники комиссий были благожелательны, а количество кандидатов на отдельных участках наблюдателей просто поразило. По словам выступающего, это говорит об активности и высокой политической культуре казахстанцев.