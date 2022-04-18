"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку

В кокшетауской поликлинике неправильно поставили Манту ребенку. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА «Aqmola News».

Накануне в одном из местных пабликов опубликовали обращение жительницы областного центра. Женщина пожаловалась на то, что ее ребенку поставили не ту прививку.

Мама с дочкой пришли в поликлинику, чтобы получить пробу Манту. Укол девочке поставили в плечо, хотя Манту ставят в предплечье.

«Я не знаю, что именно вкололи моему ребенку! Говорят, что это Манту, но при чем тут плечо? Или наши медики не знают, куда ее нужно ставить? Я не утверждаю, но меня посещает такая мысль, что это могла быть вакцина от КВИ…», – говорилось в сообщении мамы.

После процедуры у девочки поднялась температура. На следующий день на дом к семье выехала бригада медиков: заместитель главврача по детству, фтизиатр, старшая и общая медсестры.

«Провели опрос и осмотр ребенка. Состояние относительно удовлетворительное. Температура тела нормальная. На месте инъекции умеренная гиперемия», – заключили врачи.

В облздраве ответили, что ребенку поставили Манту. Но по ошибке медсестры укол вкололи в плечо.

«По итогам разбора вынесено решение: ежедневное наблюдение за ребёнком врачом и медсестрой. Действия медсестры расценены как непреднамеренные, что выяснено при телефонном опросе медсестры», – сообщили в ведомстве.

К слову, данный случай обещали разобрать уже сегодня на заседании службы внутреннего контроля и к прививочной медсестре должны быть применены самые серьезные меры, вплоть до увольнения.