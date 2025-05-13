На брифинге в Региональной службе коммуникаций СКО главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения Елена Калюжная отметила, что цель Недели — повысить информированность населения о сохранении репродуктивного здоровья, профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП), предотвращении нежелательной беременности и раннего начала половой жизни у подростков
В рамках Недели в СКО пройдут дни открытых дверей в поликлиниках и Центрах здоровья, бесплатные осмотры, консультации, лекции и мероприятия для молодёжи и родителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Факты и цифры:
- В регионе проживает 120 000 женщин фертильного возраста;
- У девочек-подростков зарегистрировано 26 родов в 2024 году, против 46 в 2023 году — показатель снижается благодаря профилактической работе;
- Аборты среди подростков — 8 случаев в 2024 г. (против 14 в 2023 г.);
- 52% беременных относятся к группе риска, у 20% — экстрагенитальная патология;
- 2000 абортов в год, из них 1300 — у женщин старше 30 лет.
Женщины с тяжёлой экстрагенитальной патологией (ЭГП) и бесплодием получают специализированную помощь на всех уровнях: от районных больниц до республиканского центра в Астане.
Работают кабинеты планирования семьи, выдаются бесплатные контрацептивы и проводится постабортное консультирование.
Благодаря программе «Аңсаған сәби» родилось 193 ребёнка, в том числе 30 двоен.
В Перинатальном центре МОБ функционирует Центр охраны плода, кабинет невынашивания, лаборатории, работают юрист и психолог.
В завершение брифинга Елена Калюжная пригласила всех жителей области пройти обследование и осознанно подойти к вопросам репродуктивного здоровья:
«Важно вовремя задаваться вопросами о будущем, чтобы каждая беременность была желанной, а каждый ребёнок — долгожданным».