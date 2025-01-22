Недропользователей и квазигоссектор обяжут закупать товары у казахстанских производителей

В рамках поправок по вопросам определения страны происхождения товаров депутаты предлагают ввести новые обязательства для субъектов квазигосударственного сектора, естественных монополий, а также недропользователей по добыче твердых полезных ископаемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса
В частности, предлагается дополнить условия лицензирования недропользователей на добычу твердых полезных ископаемых обязательствами по внедрению Программ развития внутристрановой ценности, а также проведению процедур планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности. Такие компании обяжут размещать на информационной системе потребности в закупе тех или иных товаров.
То есть посредством данного механизма малые и средние предприятия, желающие поставлять товары компаниям квазигосударственного сектора, субъектам естественных монополий, а также недропользователям, смогут поставлять свою продукцию посредством участия в их закупках в приоритетном порядке.
Требования будут распространяться на все действующие контракты и лицензии на добычу твердых полезных ископаемых вне зависимости от даты заключения.