Недропользователей и квазигоссектор обяжут закупать товары у казахстанских производителей

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В частности, предлагается дополнить условия лицензирования недропользователей на добычу твердых полезных ископаемых обязательствами по внедрению Программ развития внутристрановой ценности, а также проведению процедур планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности. Такие компании обяжут размещать на информационной системе потребности в закупе тех или иных товаров.



То есть посредством данного механизма малые и средние предприятия, желающие поставлять товары компаниям квазигосударственного сектора, субъектам естественных монополий, а также недропользователям, смогут поставлять свою продукцию посредством участия в их закупках в приоритетном порядке.



Требования будут распространяться на все действующие контракты и лицензии на добычу твердых полезных ископаемых вне зависимости от даты заключения.