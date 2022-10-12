Недвижимость Храпунова возвращают в собственность государства

В Восточно-Казахстанской области в собственность государства возвращают недвижимость Виктора Храпунова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Еще в 2018 году специализированный межрайонный суд Алматы вынес заочный приговор бывшему акиму Алматы, а также Восточного Казахстана, экс-министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Храпунову. Его признали виновным в мошенничестве, коррупции и хищениях с нанесением государству ущерба на сумму 250 млн долларов. Если экс-чиновник, уехавший в 2007 году в Швейцарию, окажется вдруг на территории Казахстана, его отправят за «колючку» на 17 лет.

В этом году в Восточно-Казахстанской области приступили к конфискации недвижимости экс-акима. По информации областного департамента госимущества и приватизации, в собственность государства возвращено офисное помещение площадью больше 200 кв. м, расположенное в Усть-Каменогорске по проспекту Сатпаева. В бюджет поступило 45 млн тенге.

Кроме того, в госсобственность возвращено 4 земельных участка, которые числились за Храпуновым в областном центре, а также 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища в Самарском районе. Их общая площадь – 80 га, стоимость – больше 4 млрд тенге.

В соответствии с законодательством эти земли могут быть реализованы на аукционе либо использованы местной исполнительной властью для развития региона.

К слову, по приговору суда конфискации также подлежит имущество бывшего акима и его семьи в Алматы и Алматинской области, в том числе частный дом, вилла, 10 квартир, 3 места для парковки в микрорайоне "Самал", несколько гаражей по проспекту Аль-Фараби, 5 земельных участков в микрорайоне "Самал-2".