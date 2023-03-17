Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании

В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь, пятеро зараженных скончались, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба", — говорится в сообщении издания в Twitter.

Неизвестное заболевание обнаружили у семи человек. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Болезнь носит инфекционный характер, с тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания. В пострадавшие районы направили группу быстрого реагирования.