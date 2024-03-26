Некачественные дороги переделают подрядчики в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане из-за выявленных дефектов ряд подрядных дорожно-строительных организаций заставят переделать работы за свой счет.

В ходе весеннего обследования улично-дорожной сети города были обнаружены дефекты на нескольких улицах, где ремонтные работы проводились в период с 2021 по 2022 годы, а именно:

1. ул. Жетіген от ул. А. Пушкина до ул. Ж. Досмұхамедұлы - ТОО «Сотис групп»;

2. ул. А.Иманова от ул. А. Янушкевича до ул. Ш. Валиханова - ТОО «Айя Сервис»;

3. шоссе Алаш от путепровода до ул. Жолымбетская - ТОО «Айя Сервис»;

4. пр. Мангилик Ел от моста М1 до ул. Бухар жырау - ТОО «Компания Энергодор»;

5. пр. Кабанбай батыра от ул. Сарайшык до ш. Коргалжин - ТОО «Сотис групп»;

6. пр. Женис от ул. Есенберлина до пр. Богенбай батыра - ТОО «Сотис групп»;

7. пр. Р. Кошкарбаева от ул. Кордай до ул. М. Толебаева - ТОО «Сотис групп»;

8. ул. Енлик Кебек от ул. Султан Бейбарыс до ул. Болашак - ТОО «РЕКМА КЗ».

«Подрядные организации, ответственные за проведение работ по ремонту указанных участков, приступят к устранению дефектов дорожного полотна за счет собственных средств в соответствии с гарантийными обязательствами. Эти работы будут проводиться планомерно и с наступлением благоприятных погодных условий. Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать более 50 улиц протяженностью порядка 60 км. Также будут реализованы более 20 крупных объектов. Часть из них будет завершена в текущем году, а в другой части начнется строительство, в том числе улицы, развязки и мосты», — пояснили в городской администрации.

В этой связи жителей и гостей города просят проявить понимание и терпение в период проведения дорожно-строительных работ. Временные неудобства, вызванные перекрытием участков, будут временными, но улучшат состояние дорог и обеспечат безопасность всех участников дорожного движения.