Нелегальные сигареты и алкоголь изъяли в Алматинской области

Департамент госдоходов по Алматинской области выявил в пяти торговых точках безлицензионную деятельность и нелегальную продажу подакцизной продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК, изъято 903 бутылки алкогольной продукции разных наименований без сопроводительных накладных на товары (СНТ) и сигареты, немаркированные средствами идентификации, в количестве 11 620 штук («Fast», «Zumerret», «Oscar» и другие).

- По данным фактам составлены административные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК и переданы в суд. За эти нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, – говорится в сообщении КГД.

В госоргане напомнили, что реализация подакцизной продукции без соответствующей лицензии, сопроводительных накладных на товары и не маркированной средствами идентификации на территории РК запрещена.

Ранее почти тонну подпольного алкоголя изъяли у сельчанки в СКО.