Почти тонну подпольного алкоголя изъяли у сельчанки в СКО

Женщина пыталась убедить полицейских, что все 977 литров алкоголя нужны лично ей самой

Фото: пресс-служба ДП СКО

Крупную партию спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские Кызылжарского района в одном из пригородных сёл, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Как сообщается, спирт в 5-литровых бутылях и водка с акцизными марками, имеющими признаки подделки, хранились в хозпостройке в доме пожилой сельчанки. Данный факт выявил участковый инспектор.

Сначала женщина пыталась убедить полицейского, якобы 977 литров алкоголя сомнительного происхождения необходимы ей для личных нужд. Однако у полиции уже была информация о том, что 37-летний сын сельчанки сбывает спиртное «с рук».

«В ходе проверки данная информация подтвердилась, — рассказал начальник ОП района полковник полиции Алихан Байкадамов. — Спиртосодержащая продукция изъята, собранный материал направлен в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения».