Необходим контроль

16 декабря исполнилось 30 лет со дня провозглашения независимости Казахстана. Благодаря мудрой и многогранной политике Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева молодая страна прошла тяжелые годы становления, решила множество проблем.

По казахским традициям 30 лет – возраст, когда человек переходит во взрослую жизнь. Казахстан за эти годы успел провести большие реформы. Уже накоплен определенный опыт, имеются силы, а главное – желание творить!

Для успешного достижения поставленных целей государство и общество должны работать вместе. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в связи с этим обозначил 10 приоритетов, которые отражены в 10 национальных проектах. Тем самым представлена комплексная картина – что на самом деле сейчас нужно стране и от чего можно временно отказаться. И именно на приоритетные направления выделены большие бюджеты, а это дороги, отопление, вода, школы, больницы...

Теперь мы знаем стоящие перед нами задачи и сроки их выполнения, определена персональная ответственность за исполнение каждого пункта. При этом общество вправе давать оценку работе центральных и местных органов по своевременной и качественной реализации нацпроектов.

Считаю, что общественные советы в регио­нах должны проводить постоянный конт­роль, а Национальный совет общественного доверия – осуществлять мониторинговые выезды в регионы страны для проведения глубинных исследований возникающих проблем при выполнении нацпроектов, выдавать соответствующие практические рекомендации. И очень важно, чтобы они не повисали в воздухе, а реализовывались.

Я, как бывший аким Каражала, хотел бы остановиться на третьем национальном проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны», который объединил в себе направления ряда госпрограмм: развития регионов, модернизации ЖКХ, «Нұрлы жер» и инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Начиная с 2005 года под непосредственным руководством в то время акима Карагандинской области Нурлана Нигматулина была проделана большая работа по обеспечению Жайрем-Атасуйского региона чистой питьевой водой и его инфраструктурному развитию. В частности, в 2009-м был проложен магистральный водовод протяженностью 26 км, а в рамках государст­венной программы «Питьевые воды» на 2002–2010 годы – магистральный водовод от Тузкольского месторождения подземных вод в поселок Жайрем и город Каражал протяженностью свыше 90 км. Также был выполнен большой объем комп­лексных мероприятий по завершению реконструкции внутриквартальных водопроводных и канализационных сетей Каражала и поселка Жайрем.

С 2009 года началась разработка проектно-сметной документации по асфальтированию автодороги от Каражала до автотрассы Жанаарка – Караганда протяженностью 96 км, в последующем из средств республиканского бюджета (более 5 млрд тенге) данная трасса была доведена до хорошего состояния. Тем самым самые проблемные вопросы жителей Каражала были решены.

Однако до сих пор имеется ряд проблем, из-за которых сохраняется большая разница между регионами области по уровню жизни, в особенности с точки зрения инфраструктуры (автодороги местного значения, водоотведение). А от решения этих вопросов во многом зависит качество жизни жителей.

На республиканском совещании 5 ноября Президент поручил Правительству совместно с акимами срочно пересмотреть государственную политику в отношении моногородов, а город Каражал входит в этот перечень.

Недавно в Сенате Парламента на заседании депутатской группы «Өнір» председателем палаты Мауленом Ашимбаевым были подняты вопросы снижения дисбаланса в социально-экономическом развитии регио­нов, повышения их финансовой самостоя­тельности, улучшения взаимодейст­вия местных и центральных органов, оптимизации механизмов оценки работы акимов всех уровней.

На мой взгляд, возможно, следует пересмотреть подходы к формированию бюджета. То есть бюджеты областей до утверждения их в областных акиматах нужно рассматривать в Министерстве национальной экономики, которое является ответственным за развитие регионов, и при необходимости выезжать на места совместно с членами Национального совета общественного доверия.

Требуется и пересмотр системы управления, соответственно – критериев оценки работы акимов в рамках реализации нацпроектов, Послания Президента и предвыборной программы Главы государства «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

Сейчас акимы оказались предоставлены сами себе. Нужно создавать систему, при которой им будет сложно принимать сомнительные решения. Обществом, государством должны руководить люди чести, достоинства и долга. Нужно усиливать государственный, экспертный и общественный контроль.