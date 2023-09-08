Необходима энергетическая стабильность

Генеральный директор Национального ядерного центра (НЯЦ) Эрлан Батырбеков рассказал о важности развития атомной энергетики.

– В нынешнем Послании Президента народу Казахстана отдельное внимание было уделено развитию и модернизации энергетического потенциала страны. Президент неоднократно подчеркнул, что Казахстан нуждается в новых подходах и решениях вопросов энергетической стабильности. Отмечена необходимость диверсификации энергетической структуры, развития возобновляемых источников энергии, в том чис­ле водородной, и я думаю, что это верный курс, – подчеркнул Эрлан Батырбеков.

Президент Казахстана не обошел вниманием и ту важную роль, которую в условиях развития «зеленой» технологи­ческой повестки призвана играть атомная энергетика. Отметил, что, обладая большим запасом урана, Казахстан должен освоить генерацию энергии из данного сырья, а также увеличить добавленную стоимость урановой продукции, развивая производство не только концентрата, но и ТВЭЛов – тепловыделяющих элементов.

Президентом дано поручение подготовиться и провести референдум по строительству АЭС. Специалистам атомной отрасли необходимо донести объективную картину до людей, используя положительный опыт Казахстана и опыт развитых стран.

– Вопросам безопасности со­временной атомной энергетики Национальный ядерный центр уделяет самое пристальное внимание. Сегодня одной из главных наших компетенций являются работы по повышению безопасности перспективных и используемых в настоящее время ядерных энергети­ческих реакторов, которые мы проводим практически со всеми без исключения мировыми разработчиками и поставщиками атомно-энергетических технологий. Опираясь на наш опыт, мы можем с уверенностью сказать, что развитие атомной энергетики в Казахстане – необходимый, своевременный и осознанный шаг, – говорит Эрлан Батырбеков. По словам ученого, тепловая ТЭЦ на угле выбрасывает в атмосферу намного больше радиоактивных элементов, чем АЭС той же мощности. Экспериментально установлено, что индивидуальные дозы облучения в районе крупной теплоэлектростанции превышают аналогичную дозу вблизи АЭС от пяти до десяти раз. Это обусловлено наличием в каменноугольном топливе для ТЭС природных радионуклидов, которые выбрасываются в атмосферу вместе с продуктами горения. При этом вблизи АЭС в процессе нормальной эксплуа­тации регистрируется исключительно природный, естественный радиоактивный фон. Один гигаватт установленной мощности АЭС позволяет экономить за год до 5,9 млн тонн угля, или 2,2 млн тонн мазута, или 2,6 млрд кубометров газа. При этом предотвращаются выбросы огромных объемов вредных газов, образующихся при сжигании органического топлива, и образование твердых отходов в количестве до 830 тыс. тонн в год. Если говорить о радиофобии среди населения, то страх этот вполне понятен.

– Радиофобия во многом связана с ядерным наследием бывшего СССР – Семипалатинским испытательным ядерным полигоном, крупными авариями, произошедшими в Чернобыле и Фукусиме, а также явной нехваткой достоверной информации об атомной науке и технике, ядерной и радиационной безопас­ности современных атомных энергоисточников, – пояснил Эрлан Батырбеков.

Эксперт также отметил, что необходимо понимать, что проблемы Семипалатинского испытательного ядерного полигона связаны с испытанием ядерного оружия, имеющего минимум общего с мирным атомом. Совре­менные же атомные реакторы намного безопаснее тех, что были построены в Чернобыле и Фукусиме.

В настоящее время практически половину стоимости АЭС составляют различные системы безопасности и физические барьеры, призванные не допустить аварии и свести к минимуму ее последствия, то есть исключить выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

– Публикуется множество статей, проводятся открытые семинары. Любой желающий может найти эти статьи в Интернете, главное, чтобы они были написаны именно профильными специалистами атомной отрасли, поскольку различных слухов и домыслов сейчас вокруг АЭС существует достаточно, – посетовал ученый.

Бояться, по его мнению, современной атомной энергетики не следует. Культура безопасности в атомной отрасли сегодня благодаря особому к ней вниманию находится на очень высоком уровне. В настоящее время в технике любой инцидент, любая авария – это в первую очередь ситуация, из которой по максимуму извлекаются уроки, по результатам глубокого анализа устраняются или сводятся к минимуму факторы, даже маловероятное влияние или стечение которых может привести к трагичным последствиям, прорабатываются вопросы минимизации последствий даже маловероятного развития аварийных ситуаций. И в атомной энергетике такая работа ведется на постоянной основе.

– Если говорить о современных атомных реакторах, то в настоящее время в мире проектируются реакторы IV поколения, строятся и успешно эксплуатируются реакторы поколения III плюс. Как я и говорил, уроки, которые преподала атомная энергетика в прошлом веке, не прошли бесследно, и при разработке современных реакторных установок учтены все инциденты и аварии, случившиеся на станциях предыдущих поколений, а также инциденты и аварии, которые в принципе могут произойти, – сообщил Эрлан Батырбеков.

– Современное поколение реакторов уже имеет так называемые активные и пассивные системы безопасности, которые при любом проектном инциденте или аварии способны привести реактор в безопасное состояние, даже без участия человека. Пассивные системы безопасности работают под действием природных сил и физических законов, которые, как говорится, не обманешь. К примеру, гравитация, способствующая введению в активную зону поглощающих стержней, прекращающих ядерную реакцию при исчезновении электричества для собственных нужд на станции. В случае даже если гипотетическая авария с плавлением активной зоны произойдет, то у таких реакторов имеется множество рубежей защиты от выхода радиоактивных веществ за пределы площадки атомной станции, а также системы и алгоритмы так называемого управления аварией. К таким рубежам защиты относятся: особая конструкция топлива, топливной сборки, корпус реактора, а также специализированная защитная оболочка, построенная вокруг реактора, – контаймент, выдерживающий прямое падение на него самолета. Вместе с тем под реактором предусматривается специальная ловушка расплава, которая в случае нарушения целостности корпуса реактора не допустит разрушения шахты и проникновения расплавленного ядерного топлива в грунт. Необходимо отметить, что такие устройства улавливания расплава, различные устройства по организации его эвакуации из поврежденных топливных ­элементов, а также сами топливные элементы для различных типов реакторов, в том числе поколения IV, успешно испытывались на исследовательской базе РГП НЯЦ РК. Все эти меры позволяют существенным образом снизить вероятность и негативные последствия гипотетической аварии и факти­чески исключить ее возможное воздействие на население и окружающую среду, ограничив зону воздействия территорией площадки АЭС, – резюмировал ученый.

Каждое последующее поколение реакторов существенно превосходит предыдущее в час­ти безопасности. Над этим работают огромные коллективы ученых и инженеров.