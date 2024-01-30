ДЧС о взрыве в поселке Ботакара: Газовый баллон занесли из холода в тепло

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы

Фото: акимат Карагандинской области

Для оценки ущерба от обрушения жилого здания в поселке Ботакара Бухар-Жырауского будет создана специальная комиссия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

По информации акимата, всем жильцам разрушенного дома окажут помощь.

– Прежде всего мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаём комиссию, которая займётся оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется, – сказал аким района Аблай Султангали.

Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.

Отмечается, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

Напомним, минувшей ночью в поселке Ботакара Карагандинской области ночью произошло частичное обрушение двухэтажного здания предварительно из-за взрыва газового баллона на 2 этаже.

По данным ДЧС, из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Один ребёнок доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Также в больнице находятся двое взрослых, один из них в крайне тяжёлом состоянии.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично повреждены и другие квартиры.

– Завалы расчищены. Местные исполнительные органы своевременно предоставили всю необходимую технику, благодаря этому пять человек спасены. Люди находились под завалами, под плитами. Были привлечены краны и три экскаватора. Сейчас сотрудники ДЧС и полиции проводят обследование. Предварительная причина взрыва – неправильная эксплуатация газового баллона. Газовый баллон был занесён с холода в тёплое помещение. Кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы, – говорит заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

#расследование #ЧС #пострадавшие #акимат #взрыв #комиссия

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