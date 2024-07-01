Несколько мужчин избили жителя Актау палкой и лопатой
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В Казнете распространились кадры жестокого нападения на мужчину
Полиция прокомментировала жестокое избиние на одной из улиц Актау, где нападашие использовали лопату и палку, передает корреспондент Kazpravda.kz
ДП региона расследует уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
«Ведутся следственные действия. Все причастные к данному факту установлены. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых», – сообщили в ДП Мангистауской области.
Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.