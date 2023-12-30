Несколько пригородных маршрутов приостановили движение в столице

Ранее жителям и гостям Астаны рекомендовали не выезжать за пределы города, передает Kazpravda.kz

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Несколько пригородных маршрутов в Астане приостановили движение из-за непогоды.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 310, 315, 316, 327, 328, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", – говорится в сообщении городского центра мониторинга и оперативного реагирования.

30-31 декабря в столице ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель. В этой связи жителям и гостям Астаны рекомендовали не выезжать за пределы города.

