Несколько пригородных маршрутов приостановили движение в столице

Происшествия
102

Ранее жителям и гостям Астаны рекомендовали не выезжать за пределы города, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Несколько пригородных маршрутов в Астане приостановили движение из-за непогоды.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 310, 315, 316, 327, 328, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", – говорится в сообщении городского центра мониторинга и оперативного реагирования.

30-31 декабря в столице ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель. В этой связи жителям и гостям Астаны рекомендовали не выезжать за пределы города.
 

#Астана #ветер #метель #непогода #пригородные маршруты

Популярное

Все
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС
Ряд авиарейсов задерживаются в столице
Сильные регионы – сильная страна: Астана в 2023 году. Приоритеты с учетом роста столицы
Аэродром Астаны закрыт до 12:00
Air Astana открыла "горячую линию" по вопросам задержек рейсов
Несколько пригородных маршрутов приостановили движение в столице
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Токаев подписал два закона
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
«Барыс» обыграл «Сочи»
Победителей национальной премии "Umai 2023" наградили в Астана Опера
"Буду увольнять без предупреждения" - аким Актюбинской области
Судимый за убийство и изнасилование радикал схвачен в аэропорту Алматы
Уклоняющийся от налогов казахстанец экстрадирован из Камеруна
Qarmet и профсоюзы разработают новый коллективный договор
"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира
Илья Ильин перенес операцию
Большие перспективы Среднего коридора
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчез…
К 22 годам колонии за изнасилование двоих детей приговорили…
В 17 млн тенге может обойтись мужчине шутка в аэропорту Аст…
Целую семью убили в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]