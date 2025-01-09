Подростка с «оружием» задержали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подростка предположительно с оружием задержала полиция в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

9 января 2025 года в Астане сотрудники полиции незамедлительно задержали несовершеннолетнего после сообщения о том, что по улице Мухамеджанова шел молодой человек в камуфляжной одежде с предметом, похожим на оружие,



В ходе проверки установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата, приобретенным ранее через интернет. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой.

В полицию вызваны его законные представители. Проводится проверка.