Фейковые квартиры сдавал в аренду мужчина в Алматы

Другое
112
Искакова Айдана
корреспондент

Установлена его причастность к 15 аналогичным эпизодам

Фото: пресс-служба ДП Алматы

25-летнего мужчину, который сдавал несуществующие квартиры задержали полицейские Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным департамента полиции города, он размещал в сети фейковые объявления об аренде квартир. Подозреваемым оказался житель города Шымкент.

«На самом деле недвижимости у фигуранта не было, риэлтерскими услугами он не занимается. Корыстной целью промысла стала жажда легкой наживы. На данном этапе следствия установлена его причастность к 15 аналогичным эпизодам. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Не исключаем другие возможные преступления с его участием. В этой связи, призываем граждан, пострадавших от действий указанного человека, связаться с нами по следующим номерам телефонов? 8-705-555-77-63; 8-778-591-91-35», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

#задержание #полиция #соцсети #Алматы #мошенник #сдача квартир

Популярное

Все
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Более двух тысяч телеграм-каналов, через которые продавались запрещенные вещества, выявили волонтеры
Что в тарелке школяра?
Сытым учиться легче
Не ждать холодов и закупать уголь, пока тепло, призвали городские власти жителей Петропавловска
На ТЭЦ Риддера готовятся к пуско-наладочным работам на котлах среднего давления
Справедливость и открытый диалог
Переход к прямой демократии
В байге – дух народа
Здоровая нация начинается со школы
Тройка, семерка, туз
На встречу с музыкой
Осенью терпеть, чтоб зиму продержаться
...И внеурочный тортик
Давай поговорим!
Распоряжения Главы государства
Лошадиная идиллия
Распоряжение Главы государства
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Как выучить язык? Испытано на себе
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Читайте также

Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской ко…
Работников лесной противопожарной службы переведут в штат п…
Казино оцепили из-за угрозы взрыва в Акмолинской области
О новой схеме мошенничества с QR-кодом предупредили полицей…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]