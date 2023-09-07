Фейковые квартиры сдавал в аренду мужчина в Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

25-летнего мужчину, который сдавал несуществующие квартиры задержали полицейские Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным департамента полиции города, он размещал в сети фейковые объявления об аренде квартир. Подозреваемым оказался житель города Шымкент.

«На самом деле недвижимости у фигуранта не было, риэлтерскими услугами он не занимается. Корыстной целью промысла стала жажда легкой наживы. На данном этапе следствия установлена его причастность к 15 аналогичным эпизодам. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Не исключаем другие возможные преступления с его участием. В этой связи, призываем граждан, пострадавших от действий указанного человека, связаться с нами по следующим номерам телефонов? 8-705-555-77-63; 8-778-591-91-35», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.