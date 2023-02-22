Несуществующие вакансии в "библиотеке Казахстана" предлагают пользователям соцсетей

Казахстанцам предлагают вакансию наборщиков текста, а когда приходит время оплатить услуги, просят выслать сначала небольшую сумму в качестве «залога». Получив перевод, мошенники, перестают выходить на связь.

Фото: Kazpravda.kz

В Instagram появилась реклама, обещающая большой заработок за набор текста на компьютере. Такие услуги якобы требуются «библиотеке Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Первое, на что следует обратить внимание в распространяемом рекламном сообщении, – это название «Библиотека Казахстана». Библиотеки с таким названием в Казахстане нет, а значит, и сотрудников несуществующее предприятие набирать не может.

В рекламном видеоролике о крупных заработках рассказывает седоволосая женщина в очках. Поиск по ее фотографии в Сети показал, что в 2022 году она, представляясь Лидией Ивановной, рекламировала услуги сомнительных риелторов. Также в Сети можно найти видео, где она же в роли «учительницы младших классов Натальи Петровны» рассказывает о том, что заработала 23 тысячи рублей, набирая тексты. Это позволяет предположить, что женщина просто актриса, читающая заранее заготовленный текст.

Набор текста за большие деньги – одна из излюбленных уловок мошенников. Обычно они обещают гораздо более высокую зарплату, чем реальные работодатели. А когда приходит время оплатить услуги наборщиков, просят тех выслать сначала небольшую сумму в качестве «залога». Получив перевод, мошенники, само собой, перестают выходить на связь. О подобных случаях подробно рассказывали как казахстанские, так и российские СМИ.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что распространяемое объявление – мошенничество и доверять подобным предложениям не следует, заключил Stopfake.