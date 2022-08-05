Культура
Нет повести печальнее на свете…
Наталья Денисова

В Кызылординской области есть башня-мавзолей, которая, по местным преданиям, построена из глины, смешанной с рубленым конским волосом и замешанной на кобыльем молоке.

Стоит она в полупустыне на севере региона – примерно в двух километрах от аула Каукей Казалинского района. Мавзолей этот называется Сараман-Коса, и по части архитектуры это классический образец башенного мавзолея.

По мнению ученых-археологов, памятник относится к Х–ХІ векам нашей эры. Он сложен из сырцового кирпича, сохранилась часть облицовки мавзолея из обожженного кирпича размером 24 × 24 × 5 см.

Сооружение круглого плана высотой около 15 м кверху сужается, угол наклона стен башни к центру порядка пяти градусов.

Диаметр башни-мавзолея у основания составляет около 5 м, толщина стен 1,6 м.

Сооружение состоит из трех расположенных по вертикали сводчатых камер, нижняя самая крупная, она изолирована от остальных, средняя камера через зенитное окно сообщается с верхней.

В верхней части башни имеется три караульных отверстия, внутри находится винтообразная лестница. Верх башни завершается усеченным шатровым куполом. Вход в сооружение – с северо-востока.

Не менее чем в архитектурном плане интересна башня Сараман-Коса с точки зрения фольклора, истории возникновения.

На юге Казахстана существует даже не одна, а две легенды о создании этого сооружения. Его часто называют «памятником казахским Ромео и Джульетте».

Согласно одной истории, дошедшей в устных народных сказаниях, Сараман был сыном правителя города Жента. Однажды со своим другом Коса, происходившим из бедняков, с благословения отца Сараман отправляется в путешествие. Направляясь в сторону Арки, джигиты останавливаются в небольшом ауле на берегу горной речки Талдысай, где становятся почетными гостями тоя, посвященного проводам невесты.

Случайный взгляд, брошенный тайком на невесту, пробудил в сердце Сарамана огонь любви. И чувство это не было безответным. Девушка, сосватанная еще в колыбели за большой калым, не любила будущего мужа и ответила взаимностью на пылкие чувства юноши.

Сговорившись, под покровом ночи джигиты на резвых конях тайком покинули аул, увозя с собой девушку. Путь был неблизкий, и потому молодые люди, избегая случайных встречных, двигались только ночью, а днем скрывались в зарослях камыша.

На шестой день они услышали шум погони. Это оскорбленные шесть братьев девушки снарядили за беглецами отряд из хорошо вооруженных и обученных нукеров. Они настигли беглецов уже на подходе к родному городу. И тогда Сараман просит своего друга Коса довезти девушку до Жента, а сам остается, чтобы задержать нукеров и избежать кровопролития. Нукеры жестоко расправились с Сараманом. Недалеко ушла и девушка со своим спутником. Преследователи настигли и обезглавили их. Молодых людей похоронили в тех местах, где их настигла смерть.

Согласно другой версии, Сараман был единственным сыном богатого вельможи из Жента. Красивый и умный юноша был завидным женихом, владел бое­вым искусством, хорошо играл на домбре и пел. Отец разрешил ему самому выбрать невесту. От сверстников он узнал о девушке необычайной красоты и ума по имени Коса.

Встретившись, Сараман и Коса полюбили друг друга и тайно встречались, но еще в раннем детстве Коса была сосватана. Узнав о предстоящей свадьбе, влюбленные решаются на побег.

Десять братьев девушки, отличавшихся свирепым и жестоким нравом, собрав большой отряд, кинулись за ними в погоню. Увидев настигающих их преследователей, Сараман отправляет девушку вперед, а сам вступает в бой. Когда стрелы закончились, безоружный джигит упал, сраженный вражес­кой стрелой, на вершине холма. В нескольких километрах от места гибели своего возлюбленного погибла от рук братьев и Коса.

Безутешный отец Сарамана велел у всех лошадей из своих табунов срезать гривы и хвосты и порубить этот волос. Глину, конский волос и молоко кобылиц смешали, чтобы изготовить кирпичи, а из них сложить мавзолей в память о Сарамане и его любви. И люди называют это сооружение башней Сараман-Коса. А могила девушки по имени Коса находится в нескольких километ­рах от башни.

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