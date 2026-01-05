Фото: Kazpravda.kz

По словам Президента, плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права. Помимо визитов за рубеж, Астану посетили руководители влиятельных государств Азии, Европы, Ближнего Востока.

За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене. В ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 миллиардов долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики.

Находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время.