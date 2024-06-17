Нетаньяху распустил военный кабинет министров Израиля

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Военный кабинет был создан вскоре после нападения ХАМАС и начала войны в Газе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета Израиля после того, как неделю назад министры Бени Ганц и Гади Айзенкот подали в отставку. Об этом сообщил сегодня, 17 июня, катарский канал «Аль-Джазира», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Премьер сделал это заявление вчера вечером во время заседания кабинета министров по вопросам политики и безопасности, информируют израильские новостные сайты Maariv и Ynet.

Отмечается, что премьер предпочёл не включать в состав этого «близкого круга» ультраправых партнёров по коалиции Итамара Бен-Гвира, министра безопасности, а также одиозного министра финансов Бецалеля Смотрича.

Однако, как ожидается, премьер продолжит проводить «консультации по вопросам безопасности» с ключевыми должностными лицами, включая тех, кто остался в ныне распущенном военном кабинете.

Военный кабинет был создан вскоре после нападения ХАМАС и начала войны в Газе. Он состоял из шести человек — бывших и действующих военных высокого ранга.

На данный момент Нетаньяху не поддержал план по прекращению огня и возвращению заложников, предложенный президентом США Джо Байденом чуть более двух недель назад.

 

#Израиль #военный #Нетаньяху #роспуск #кабинет

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